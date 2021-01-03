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воскресенье, 03 января 2021 20:33

Браконьеры выловили краснокнижной рыбы на 115 тыс. гривен

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Браконьеры выловили краснокнижной рыбы на 115 тыс. гривен
Пограничники освободили из браконьерских сетей краснокнижных осетров. Фото: ГПСУ

У Бердянска правоохранители задержали нарушителей, которые ловили краснокнижную рыбу.

Ущерб, нанесенный государству составляет около 115 тыс. грн, сообщает пресс служба ГПСУ.

"Нарушители на маломерном судне типа "Казанка-2М" с помощью запрещенного орудия лова осуществили незаконный вылов водных биоресурсов. В улове были преимущественно пиленгаса и два осетры, которые занесены в Красную книгу Украины", - сообщили в ГПСУ.

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Отмечается, что рыбу выпустили обратно в природную среду.

Правонарушителей передали сотрудникам Нацполиции. Сейчас решается вопрос о начале уголовного производства по ч. 1 ст. 249 УК. Санкция этой статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.

В реке Южный Буг вблизи райцентра Первомайск Николаевской конце сентября критически упал уровень воды. Погибло более 24 тыс. карасей и почти 12 тыс. марены днепровской. Убытки достигают более 17,7 млн грн.

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03
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