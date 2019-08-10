Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье

Савченко щеголяет новыми фото в изумрудной платье. Фото: Facebook.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины получила лишь восемь голосов, выложила новые фото в длинной изумрудной платье.

Снимки она опубликовала на своей странице в Facebook и рассказала, где снялась для фотосессии.

На кадрах Савченко позировала у дорожного знака с названием населенного пункта, а также с людьми и собакой.

"Это была Латвия. Страна, в которой люди сознательно берегут свою природу и выполняют законы", - написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом

По ее словам, Украина тоже "когда-то была искренней, открытой, гостеприимной и щедрой", но сейчас гражданам страны нужно серьезно задуматься и отстоять право принять решение о том, "продавать землю на общенациональном референдуме".

Ранее, подозреваемая в подготовке теракта нардеп Надежда Савченко удивила сеть новым образом. На своей странице в Facebook политик опубликовала фото в длинном платье изумрудного цвета. Фотосессию делала на морском побережье.