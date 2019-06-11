Борец Жан Беленюк идет в народные депутаты

Жан Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Фото: Facebook

Борец Жан Беленюк примет участие в выборах в Верховную Раду 21 июля. Спортсмен будет баллотироваться по списку партии "Слуга народа".

"Президент и его команда увидели во мне человека, которому под силу положительно изменить ситуацию в украинском спорте. Осознав, что критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, решил принять предложение, полностью отдавая себе отчёт, куда иду, для чего иду, какие репутационные риски сопряжены с данным решением. Никто не обещает что будет легко, но и мы не из робкого десятка", - написал в Facebook Беленюк.

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Также спортсмен отметил, что не отказывается от мечты завоевать золотую медаль на Олимпиаде в Токио в следующем году.

Жан Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016-го. После Олимпиады в Токио планирует закончить карьеру.