Большинство украинцев считают, что не болели Covid-19 - опрос

25% украинцев убеждены, что перенесли Covid-19, тогда как 69% считают, что не болели коронавирусом. Еще 6% людей этого не знают.

С января количество тех, кто думают, что переболели Covid-19, увеличилось с 16% до 25%, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг" от 4-8 мая.

64% граждан, которые болели Covid-19, обращались за помощью к врачам государственных медучреждений, тогда как 36% этого не делали. Из тех, кто получил консультацию или лечение, 52% оценили услуги на "хорошо" и "отлично", 26% - на "удовлетворительно", а 22% - на "плохо" и "ужасно".

Половина опрошенных скорее боятся экономических последствий Covid-эпидемии, чем заболеть. Треть украинцев наоборот больше пугает инфекция. Еще 15% украинцев говорят, что ничего не боятся. С ноября прошлого года таких респондентов стало больше почти вдвое.

Социологи опросили 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в формате личного формализованного интервью во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не больше 2,2%.

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За последние сутки в Украине обнаружили 2136 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране от Covid-19 умерли 48 184 украинцев, из них 109 - за последние сутки. Выздоровели 1 864 593 пациента, за последние сутки - 6869.