Как изменились Covid-цифры за выходные

 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 855
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1431
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 3960
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 837
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 504
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 657
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 756
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 558
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 783
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
24
8
3
4
12
Показали вещи заключенных &quot;Стрыйской Бастилии&quot;, где сидел Степан Бандера
Показали вещи заключенных "Стрыйской Бастилии", где сидел Степан Бандера
В центре города простились с погибшим военным
В центре города простились с погибшим военным
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Олег Ляшко показал фото с сыном
Олег Ляшко показал фото с сыном
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Видео
Все видео
Подрыв элеватора показали на видео
Подрыв элеватора показали на видео
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото
От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 873
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 783
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 423
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 558
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 450
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 08:22

Как изменились Covid-цифры за выходные

  Комментировать
Как изменились Covid-цифры за выходные
Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2,1 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 2136 новых больных коронавирусом. Из них детей - 104, медработников - 47.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 156 000 украинцев. Умерли 48 184 пациентов, из них 109 - за последние сутки. Выздоровели 1 864 593 пациента, за последние сутки - 6869.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ожидает почти 473 тыс. доз вакцины Pfizer: кто ее получит

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 102 случая / 58 прививок;
Винницкая область - 37 случаев / 111 прививок;
Волынская область - 102 случая / 182 прививки;
Днепропетровская область - 134 случая / 15 прививок;
Донецкая область - 190 случаев / 17 прививок;
Житомирская область - 93 случая / 118 прививок;
Закарпатская - 10 случаев / 41 прививка;
Запорожская область - 98 случаев / 10 прививок;
Ивано-Франковская область - 42 случая / 104 прививки;
Киевская область - 97 случаев / 17 прививок;
Кировоградская область - 4 случая / 0 прививок;
Луганская область - 10 случаев / 90 прививок;
Львовская область - 104 случая / 37 прививок;
Николаевская область - 122 случая / 15 прививок;
Одесская область - 134 случая / 130 прививок;
Полтавская область - 62 случая / 42 прививки;
Ровенская область - 182 случая / 78 прививок;
Сумская область - 137 случаев / 190 прививок;
Тернопольская область - 59 случаев / 110 прививок;
Харьковская область - 89 случаев / 341 прививка;
Херсонская область - 114 случаев / 106 прививок;
Хмельницкая область - 12 случаев / 162 прививки;
Черкасская область - 113 случаев / 56 прививок;
Черновицкая область - 59 случаев / 116 прививок;
Черниговская область - 30 случаев / 84 прививки.

Летом коронавирус в Украине пойдет на спад. Новая вспышка заболеваемости ожидается осенью. Такой прогноз сделал профессор, вирусолог, академик НАН Владимир Широбоков. Но если завезут новый индийский штамм - возможен еще определенный подъем летом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как изменились Covid-цифры за выходные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Началась наступательная операция "Фридерикус-1"

Ученый 30 лет назад презентовал "Всемирную паутину" WWW

Самое читаемое
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 5724
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 5292
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4356
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 3969
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 Просмотров: 3456
Общество
Украина ожидает 473 тыс. доз вакцины Pfizer: кто ее получит
Украина ожидает 473 тыс. доз вакцины Pfizer: кто ее получит Просмотров: 171
Шквалы и град: синоптики напугали неутешительным прогнозом
Шквалы и град: синоптики напугали неутешительным прогнозом Просмотров: 549
В Украине ожидается новая вспышка коронавируса - академик дал прогноз
В Украине ожидается новая вспышка коронавируса - академик дал прогноз Просмотров: 936
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 711
Народные приметы 17 мая - какое мясо сегодня запрещено есть
Народные приметы 17 мая - какое мясо сегодня запрещено есть Просмотров: 549
Больше всего комментируют
14
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
3
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 56232
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть