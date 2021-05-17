Как изменились Covid-цифры за выходные

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2,1 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 2136 новых больных коронавирусом. Из них детей - 104, медработников - 47.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 156 000 украинцев. Умерли 48 184 пациентов, из них 109 - за последние сутки. Выздоровели 1 864 593 пациента, за последние сутки - 6869.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ожидает почти 473 тыс. доз вакцины Pfizer: кто ее получит

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 102 случая / 58 прививок;

Винницкая область - 37 случаев / 111 прививок;

Волынская область - 102 случая / 182 прививки;

Днепропетровская область - 134 случая / 15 прививок;

Донецкая область - 190 случаев / 17 прививок;

Житомирская область - 93 случая / 118 прививок;

Закарпатская - 10 случаев / 41 прививка;

Запорожская область - 98 случаев / 10 прививок;

Ивано-Франковская область - 42 случая / 104 прививки;

Киевская область - 97 случаев / 17 прививок;

Кировоградская область - 4 случая / 0 прививок;

Луганская область - 10 случаев / 90 прививок;

Львовская область - 104 случая / 37 прививок;

Николаевская область - 122 случая / 15 прививок;

Одесская область - 134 случая / 130 прививок;

Полтавская область - 62 случая / 42 прививки;

Ровенская область - 182 случая / 78 прививок;

Сумская область - 137 случаев / 190 прививок;

Тернопольская область - 59 случаев / 110 прививок;

Харьковская область - 89 случаев / 341 прививка;

Херсонская область - 114 случаев / 106 прививок;

Хмельницкая область - 12 случаев / 162 прививки;

Черкасская область - 113 случаев / 56 прививок;

Черновицкая область - 59 случаев / 116 прививок;

Черниговская область - 30 случаев / 84 прививки.

Летом коронавирус в Украине пойдет на спад. Новая вспышка заболеваемости ожидается осенью. Такой прогноз сделал профессор, вирусолог, академик НАН Владимир Широбоков. Но если завезут новый индийский штамм - возможен еще определенный подъем летом.