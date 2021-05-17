Как изменились Covid-цифры за выходные

За последние сутки в Украине обнаружили 2136 новых больных коронавирусом. Из них детей - 104, медработников - 47.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 156 000 украинцев. Умерли 48 184 пациентов, из них 109 - за последние сутки. Выздоровели 1 864 593 пациента, за последние сутки - 6869.
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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев - 102 случая / 58 прививок;
Винницкая область - 37 случаев / 111 прививок;
Волынская область - 102 случая / 182 прививки;
Днепропетровская область - 134 случая / 15 прививок;
Донецкая область - 190 случаев / 17 прививок;
Житомирская область - 93 случая / 118 прививок;
Закарпатская - 10 случаев / 41 прививка;
Запорожская область - 98 случаев / 10 прививок;
Ивано-Франковская область - 42 случая / 104 прививки;
Киевская область - 97 случаев / 17 прививок;
Кировоградская область - 4 случая / 0 прививок;
Луганская область - 10 случаев / 90 прививок;
Львовская область - 104 случая / 37 прививок;
Николаевская область - 122 случая / 15 прививок;
Одесская область - 134 случая / 130 прививок;
Полтавская область - 62 случая / 42 прививки;
Ровенская область - 182 случая / 78 прививок;
Сумская область - 137 случаев / 190 прививок;
Тернопольская область - 59 случаев / 110 прививок;
Харьковская область - 89 случаев / 341 прививка;
Херсонская область - 114 случаев / 106 прививок;
Хмельницкая область - 12 случаев / 162 прививки;
Черкасская область - 113 случаев / 56 прививок;
Черновицкая область - 59 случаев / 116 прививок;
Черниговская область - 30 случаев / 84 прививки.
Летом коронавирус в Украине пойдет на спад. Новая вспышка заболеваемости ожидается осенью. Такой прогноз сделал профессор, вирусолог, академик НАН Владимир Широбоков. Но если завезут новый индийский штамм - возможен еще определенный подъем летом.
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