"Больший возраст выхода на пенсию и смешанная система" - эксперт рассказал о пенсионной реформе

Стоит быть готовыми, что часть людей не будет накапливать, поэтому не можем полностью отказаться от солидарной системы. Фото: АиФ-Украина

В 2020 году Украина должна справиться с рядом вызовов, стоящих перед нашей экономикой.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит экономист Борис Кушнирук.

"Катастрофически отжила свое наша пенсионная система. С каждым годом солидарная модель умирает и углубляет дыру в украинском бюджете. Население стареет, люди рожают меньше. Поэтому все меньше трудоспособных лиц приходится на одного пенсионера. Существует миф, что большинство нашей людей не доживает до пенсии. Это - неправда. У нас ориентировочная продолжительность жизни около 80 лет. Однако статистически этот показатель уменьшается за счет большого процента неестественных смертей", - объясняет эксперт.

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Переходить сразу на накопительную систему тоже не стоит, отмечает он.

"Сейчас можно сделать ее смешанной и добровольной. Государство будет собирать какой-то минимальный процент пенсионных взносов и гарантировать небольшую сумму пенсий по солидарной системе. Так сможем хоть немного уменьшить дефицит бюджета. Также минимизируем налоговое давление на работодателей, ведь именно они платят пенсионные взносы. Так их продукция становиться более конкурентной.

При этом будем вынуждены поднять пенсионный возраст. Если же люди хотят получать большую пенсию, будут по собственному желанию отчислять какой-то процент в частные или государственные фонды. Стоит быть готовыми, что часть людей не будет накапливать, поэтому не можем полностью отказаться от солидарной системы", - добавляет экономист.

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