"Больший возраст выхода на пенсию и смешанная система" - эксперт рассказал о пенсионной реформе

 
Ексклюзивы
1/5
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
Просмотров: 2142
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 25227
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1980
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2187
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2196
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 558
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3375
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1044
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1656
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
7
4
6
6
3
&quot;Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека&quot; - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
"Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека" - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
Впервые в Украине женщина закончила курсы полицейского спецназа
Впервые в Украине женщина закончила курсы полицейского спецназа
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Почти 60% украинцев не читают книги
Почти 60% украинцев не читают книги
Видео
Все видео
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1449
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1980
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3375
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 810
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1458
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
1 Просмотров: 1251
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
воскресенье, 05 января 2020 20:23

"Больший возраст выхода на пенсию и смешанная система" - эксперт рассказал о пенсионной реформе

  Комментировать
&quot;Больший возраст выхода на пенсию и смешанная система&quot; - эксперт рассказал о пенсионной реформе
Стоит быть готовыми, что часть людей не будет накапливать, поэтому не можем полностью отказаться от солидарной системы. Фото: АиФ-Украина

В 2020 году Украина должна справиться с рядом вызовов, стоящих перед нашей экономикой.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит экономист Борис Кушнирук.

"Катастрофически отжила свое наша пенсионная система. С каждым годом солидарная модель умирает и углубляет дыру в украинском бюджете. Население стареет, люди рожают меньше. Поэтому все меньше трудоспособных лиц приходится на одного пенсионера. Существует миф, что большинство нашей людей не доживает до пенсии. Это - неправда. У нас ориентировочная продолжительность жизни около 80 лет. Однако статистически этот показатель уменьшается за счет большого процента неестественных смертей", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Надо создать новые центры притяжения по всей Украине" - эксперт о децентрализации

Переходить сразу на накопительную систему тоже не стоит, отмечает он.

"Сейчас можно сделать ее смешанной и добровольной. Государство будет собирать какой-то минимальный процент пенсионных взносов и гарантировать небольшую сумму пенсий по солидарной системе. Так сможем хоть немного уменьшить дефицит бюджета. Также минимизируем налоговое давление на работодателей, ведь именно они платят пенсионные взносы. Так их продукция становиться более конкурентной.
При этом будем вынуждены поднять пенсионный возраст. Если же люди хотят получать большую пенсию, будут по собственному желанию отчислять какой-то процент в частные или государственные фонды. Стоит быть готовыми, что часть людей не будет накапливать, поэтому не можем полностью отказаться от солидарной системы", - добавляет экономист.

Читайте полное интервью с Борисом Кушнируком.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Больший возраст выхода на пенсию и смешанная система" - эксперт рассказал о пенсионной реформе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Создали медицинский прибор для ловли контрабандистов

Самое читаемое
Эротика Иржи Ружека: &quot;Женщины живы и животны, красивы, но несовершенны&quot;
Эротика Иржи Ружека: "Женщины живы и животны, красивы, но несовершенны"
29
 Просмотров: 109420
&quot;Смотрели &quot;Квартал 95&quot; и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее&quot; - освобожден политзаключенный
"Смотрели "Квартал 95" и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее" - освобожден политзаключенный Просмотров: 30979
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
5
 1 Просмотров: 16470
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности Просмотров: 11097
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
11
 Просмотров: 9648
Общество
Глава ПЦУ Епифаний рассказал, как праздновал Рождество в детстве
Глава ПЦУ Епифаний рассказал, как праздновал Рождество в детстве Просмотров: 117
Патриарха Варфоломея пригласили посетить Львов
Патриарха Варфоломея пригласили посетить Львов Просмотров: 207
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
 Просмотров: 1656
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
 Просмотров: 837
Одесситам предлагают подарки в обмен на елку
Одесситам предлагают подарки в обмен на елку Просмотров: 144
Больше всего комментируют
42
Русскоязычным телеканалом на Донбассе будут развеивать мифы кремлевской пропаганды
6
В Киев едет Хакамада, которая поддержала аннексию Крыма. Сети разозлились
4
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
3
В Багдаде начали похороны генерала Сулеймани
2
Хафтар объявил в Ливии мобилизацию
Голосов: 48007
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua