"Больше не ходит на ЗЕленый": Порошенко поймали на нарушении ПДД

Петра Порошенко поймали на нарушении правил дорожного движения. Фото: Politeka

Пятого президента Украины и главу партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко поймали на нарушении правил дорожного движения.

Экс-президент перешел дорогу в правительственном квартале на красный свет. Соответствующее видео опубликовали на канале "ЗупиниЛося" в Youtube.

Так на записи можно увидеть, как Порошенко выходит из припаркованного автомобиля и сразу же, не глядя, идет через дорогу. При этом автор видео кричит экс-президенту, что тот нарушил правила и прошел на красный сигнал светофора.

Согласно украинскому законодательству соответствующее нарушение ПДД предусматривает штраф в размере - 51 грн.

В видео говорится, что водитель Порошенко также нарушил правила дорожного движения - остановился в запрещенном месте.

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У пользователей сети разделились мнения по поводу инцидента.







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