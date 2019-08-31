Больше не будет досок почета: основные изменения в школах

Основные школьные нововведения Фото: BBCcCNN

С первого сентября больше всего нововведений коснутся учеников.

С начала нового учебного года учителям не разрешается объявлять оценки учеников на весь класс. А баллы в дневник будут выставлять на перемене или после уроков.

Вступила в силу сетевая форма получения образования

"Теперь школа может заключать соглашение с организациями, чтобы привлекать их специалистов для проведения отдельных занятий, - рассказывает государственный эксперт Директората дошкольного и школьного образования МОН Елена Линник. - Такую инициативу будут проводить как для целого класса, так и для отдельных учеников. Также заведение может причислять оценки, которые ученик получил в кружках дополнительного образования, по решению педагогического совета. Для учащихся при необходимости может будет составлен индивидуальный учебный план".

Учеников переведут на мультипрофильное меню

Такую инициативу планирует сделать Киевская городская государственная администрация, начиная с сентября до конца 2019-2020 учебного года. Ребенок сможет сам выбирать, что она будет есть. Продукты в столовой останутся прежними, не изменятся и цены за блюда. Однако обед будет похожим на шведский стол.

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Станут доступны все виды индивидуальной формы получения образования

"Есть три таких формы: семейное образование, экстернат и педагогический патронаж. Семейное образование предполагает организацию образовательного процесса родителями. В школе ребенок появляется только четыре раза в год, когда оценивают его уровень знаний, - объясняет Линник. - Педагогический патронаж применяют к ученикам сельских школ, если их до пяти человек, к детям, которые не могут получать образование по состоянию здоровья, беженцев и учеников, которые находятся в колониях. С такими детьми занимается школьный педагог. Экстернат предусматривает оценивание учебных достижений соискателей только один раз в год, в конце учебного года. Однако воспользоваться такой формой получения образования смогут только ученики, которые относятся к категориям лиц, перечень которых предоставляется в специальном Положении.

Обучение школьников с особыми образовательными потребностями можно продолжать

Если ребенок с особыми образовательными потребностями по определенным причинам не может усвоить вовремя образовательную программу, то его обучение можно продолжить на два года. Это касается учеников инклюзивных классов начальной и базовой школы.

Ученические билеты заменят на электронные

Так, с помощью приложения, родители смогут отслеживать перемещения ребенка городом. Также электронный билет позволит ученикам избегать очередей в метро.

Оклад в учителей вырастет на 10%

Это касается тех педагогов, которые не получили надбавки в прошлом. К таким относятся учителя дошкольного, внешкольного и профессионального образования. Учителя высшей категории получат больше на 700-800 грн, молодые специалисты - на 100-200.

В Киеве детям, у которых нет вакцинации, не будут запрещать посещать школу или садик. Кроме этого, учащиеся начальной школы могут ходить в учебные заведения без светоотражающих жилетов.