Посчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу

В этом году собрать ребенка в школу стоит на 50%, чем в прошлом году.

Одеть школьницу стоит 1660 грн. Школьника - 1510 грн. В прошлом году это обходилось 1105 грн и 1000 грн соответственно, передает olx.ua.

Автор: Olx.ua Чтобы сэкономить, можно приобрести ношеную одежду, обувь.

Дороже всего стоит обувь. Так, за кроссовки в среднем придется заплатить 340 грн. Спортивная форма стоит 300 грн. Чтобы сэкономить, можно приобрести ношеную одежду, обувь.

Школьная канцелярия в среднем стоит 516 грн. Речь идет о ручках, карандашах, дневнике, линейке, наборах для рисования. Так, только за фломастеры надо отдать 70 грн. Дневник в среднем стоит 50 грн.

Автор: Olx.ua Школьная канцелярия в среднем стоит 516 грн.

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На 20% за год подорожали рюкзаки. В прошлом году их в среднем покупали за 300 грн. В этом году придется заплатить около 355 грн.

С 1 сентября рабочий оклад преподавателей вырастет на 10%. Большую зарплату будут получать педагогические работники учреждений дошкольного, внешкольного, профессионального образования. Им в прошлом году выплаты не повышали.