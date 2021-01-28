Больных меньше, а смертей - нет: новые данные по коронавирусу в Украине

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 5529 новых больных коронавирусом. Из них детей - 248, медработников - 236.

Всего, по состоянию на утро 28 января, имеем 1 206 412 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 22 351 летальный. 149 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 992 031 пациент, из них за последние сутки - 11 946, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 454. Киев подвинулся на 2-ю позицию. Здесь обнаружили 396 новых больных. Далее идут Харьковская - 313, Николаевская - 308, Днепропетровская - 296 - области.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 396 случаев;

Винницкая область - 255 случаев;

Волынская область - 159 случаев;

Днепропетровская область - 296 случаев;

Донецкая область - 201 случай;

Житомирская область - 263 случая;

Закарпатская область - 247 случаев;

Запорожская область - 249 случаев;

Ивано-Франковская область - 262 случая;

Киевская область - 163 случая;

Кировоградская область - 45 случаев;

Луганская область - 105 случаев;

Львовская область - 454 случая;

Николаевская область - 308 случаев;

Одесская область - 171 случай;

Полтавская область - 151 случай;

Ровенская область - 172 случая;

Сумская область - 175 случаев;

Тернопольская область - 213 случаев;

Харьковская область - 313 случаев;

Херсонская область - 102 случая;

Хмельницкая область - 242 случая;

Черкасская область - 103 случая;

Черновицкая область - 285 случаев;

Черниговская область - 199 случаев.

В Украине закончился жесткий карантин, который действовал с 8 по 24 января. Вместо него вступают в силу карантинные ограничения, соответствующие оранжевому уровню эпидопасности. Они будут актуальны по 28 февраля включительно.