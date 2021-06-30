Боль в суставах и головокружение - кому следует быть особенно осторожным

30 июня будут беспокоить отеки травмированных ранее суставов. Попейте целебные чаи из мочегонных трав. Уменьшайте нагрузку на суставы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Не откладывайте лечение ангины и тонзиллита, - говорит астролог. - Воспалительные процессы могут распространиться на другие органы дыхательной системы. Будет наблюдаться общее ослабление организма. Могут напомнить о себе хронические болезни. Займитесь их профилактикой. Не перегревайтесь. Отложите посещение бани и сауны. Не стоит стремиться получить самый темный загар. Ультрафиолетовое излучение вредно для кожи. Людям с низким артериальным давлением лучше следить за самочувствием. Возможно головокружение. Особенно осторожным следует быть Овнам, Стрельцам и Рыбам".
Овен
Отложите медицинское обследование. Высока вероятность ошибок в работе медицинского персонала.
Телец
Отложите операцию по удалению родинок или бородавок. Поврежденный участок кожи будет заживать не эстетично.
Близнецы
Не красьте в этот день волосы. Рискуете повредить их структуру. Лучше воспользуйтесь бальзамами.
Рак
Напомнят о себе застарелые травмы головы. Не терпите головную боль. В ближайшее время пройдите обследование.
Лев
Мозг будет чувствовать кислородное голодание. Ухудшится память. Содействуйте полноценной циркуляции крови. Погуляйте на свежем воздухе.
Дева
Лечение угрей и высыпания на коже проводите под наблюдением врача. Самостоятельное применение народных средств может усложнить клиническую картину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 30 июня: для кого первый месяц лета закончится наиболее удачно
Весы
Прогнозируется вспышка инфекционных заболеваний. Вы в группе риска. Уделяйте больше внимания личной гигиене.
Скорпион
Внимания потребуют половые органы. Обостряется хронический аднексит у женщин. Мужчинам стоит заняться лечением простатита.
Стрелец
Нервная система будет слишком чувствительна к воздействию внешних раздражителей. Попейте седативные препараты.
Козерог
Длительного пребывания на ногах не выдержите. Быстро будет наступать усталость. Вечером могут появиться отеки. Давайте ногам отдых.
Водолей
Появление резкой боли в спине может свидетельствовать о защемлении нервных окончаний. Обратитесь к мануальному терапевту.
Рыбы
У пожилых людей могут возникнуть проблемы с пищеварением. Не перегружайте желудок. Молодым тоже стоит устроить разгрузочный день.
Назвали четыре знака, которые будут чувствовать себя суперсчастливыми на этой неделе.
Комментарии