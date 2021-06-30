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среда, 30 июня 2021 15:50

Боль в суставах и головокружение - кому следует быть особенно осторожным

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Боль в суставах и головокружение - кому следует быть особенно осторожным
Людям с низким артериальным давлением лучше следить за самочувствием. Фото: pixabay.com

30 июня будут беспокоить отеки травмированных ранее суставов. Попейте целебные чаи из мочегонных трав. Уменьшайте нагрузку на суставы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не откладывайте лечение ангины и тонзиллита, - говорит астролог. - Воспалительные процессы могут распространиться на другие органы дыхательной системы. Будет наблюдаться общее ослабление организма. Могут напомнить о себе хронические болезни. Займитесь их профилактикой. Не перегревайтесь. Отложите посещение бани и сауны. Не стоит стремиться получить самый темный загар. Ультрафиолетовое излучение вредно для кожи. Людям с низким артериальным давлением лучше следить за самочувствием. Возможно головокружение. Особенно осторожным следует быть Овнам, Стрельцам и Рыбам".

Овен

Отложите медицинское обследование. Высока вероятность ошибок в работе медицинского персонала.

Телец

Отложите операцию по удалению родинок или бородавок. Поврежденный участок кожи будет заживать не эстетично.

Близнецы

Не красьте в этот день волосы. Рискуете повредить их структуру. Лучше воспользуйтесь бальзамами.

Рак

Напомнят о себе застарелые травмы головы. Не терпите головную боль. В ближайшее время пройдите обследование.

Лев

Мозг будет чувствовать кислородное голодание. Ухудшится память. Содействуйте полноценной циркуляции крови. Погуляйте на свежем воздухе.

Дева

Лечение угрей и высыпания на коже проводите под наблюдением врача. Самостоятельное применение народных средств может усложнить клиническую картину.

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Весы

Прогнозируется вспышка инфекционных заболеваний. Вы в группе риска. Уделяйте больше внимания личной гигиене.

Скорпион

Внимания потребуют половые органы. Обостряется хронический аднексит у женщин. Мужчинам стоит заняться лечением простатита.

Стрелец

Нервная система будет слишком чувствительна к воздействию внешних раздражителей. Попейте седативные препараты.

Козерог

Длительного пребывания на ногах не выдержите. Быстро будет наступать усталость. Вечером могут появиться отеки. Давайте ногам отдых.

Водолей

Появление резкой боли в спине может свидетельствовать о защемлении нервных окончаний. Обратитесь к мануальному терапевту.

Рыбы

У пожилых людей могут возникнуть проблемы с пищеварением. Не перегружайте желудок. Молодым тоже стоит устроить разгрузочный день.

Назвали четыре знака, которые будут чувствовать себя суперсчастливыми на этой неделе.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
30
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