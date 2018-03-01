"Бойцы стояли перед гробом на коленях" - прошло 9 дней по смерти бойца УПА Марии Вивчарык

Прошло 9 дней по смерти бывшей станичной Организации Украинских Националистов 92-летней Марии Вивчарык со Смелы на Черкащине. 10 лет она отсидела в советских лагерях.

"После Нового года мама начала угасать на глазах. Вызывали к ней врачей, но те говорили: "Организм исчерпал свой ресурс". Она стала слабой, почти ничего не ела. Но до последнего дня была в сознании", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua сын покойной Александр Вивчарык.

"Утром в воскресенье маме стало плохо. Вызвал "скорую". Врач сделал укол, а она спросила: "Это уже все?". Через час умерла", - добавил он.

Мария Вивчарык родилась в селе Кривенькое Чертковского района Тернопольщины. 22 декабря 1941-го стала членом ОУН. Сначала была связной, со временем стала станичной. За 4 года ее арестовало КГБ. Осудили на 10 лет лагерей и 5 - лишение гражданских прав. Наказание отбывала в республике Коми.

Автор: предоставленное Александром Вивчарыком Мария Вивчарык 10 лет отсидела в советских лагерях

В Украину вернулась 1969 года. Поселилась в Смеле. Была среди учредителей городских организаций Народного Руха, Общества политзаключенных и репрессированных и Конгресса украинских националистов. Занималась волонтерством. Со своей пенсии регулярно перечисляла деньги на нужды АТО.

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"Маму отпевали в новопостроенной церкви Рождества Иоанна Крестителя - она была инициатором ее создания. Пришли родные, друзья, соседи, депутаты городского совета и воины АТО. Бойцы стояли перед гробом на коленях. Называли маму своим побратимом", - поделился Александр Вивчарык.

На 89-ом году скончался летчик-испытатель Юрий Курлин. Он участвовал в создании и испытании известных самолетов семейства "АН".