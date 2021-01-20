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среда, 20 января 2021 21:34

Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф

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Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог - это гармония. Он не хочет, чтобы мы были бедные и голодные. Он хочет, чтобы мы жили хорошо, но правильно, говорит раввин Авраам Вольф. Фото Gazeta.ua

Украина дает каждому человеку жить по своим религиозным правилам, если это не противоречит государственному закону. При этом каждый здесь может сам выбирать - жить религиозной жизнью или светской, говорит в интервью журналу "Країна" Авраам Вольф, возглавляет еврейскую общину "Хабад" в Одессе. Выпускникам своих учебных заведений раввин советует сочетать это и не отступать от веры.
В общину "Хабад" в Одессе входит около 30 тыс. человек. Имеют свою сеть учебных заведений.

Что сказал в интервью раввин Авраам Вольф:

Украина дает каждому человеку жить по своим религиозным правилам, если это не противоречит государственному закону. Не в каждой стране так просто открыть национальные школы. А здесь целый закон регламентирует это. У меня много друзей живет по миру, где это невозможно сделать.
Украина открыта. Где еще президент сделал еврейские и мусульманские праздники государственными?

Каждого выпускника после религиозного обучения я подталкиваю следовать его светской специальности, заниматься своим делом. Быть музыкантом, айтишником. Чтобы человек не проводил всю жизнь в общине. Живи в мире, женись, работай. Но приходи на утреннюю, дневную, вечернюю молитву. Соблюдай субботу. Все заповеди выполняй.

Бог - это гармония. Он не хочет, чтобы мы были бедные и голодные. Он хочет, чтобы мы жили хорошо, но правильно. А когда кто-то говорит, что Бог только в синагоге, не понимает его сути.

Я помогаю людям менять их жизнь.Это тяжелый труд

Я помогаю людям менять их жизнь. Для этого меня Бог послал в этот мир. Объясняю, как правильно и хорошо жить. Человек слышит и понимает. Меняет привычки, поведение. Это тяжелый труд. И если мне удалось одному человеку помочь изменить жизнь - я победил.

Думаю, у нас наиболее объединенная община не только в Украине, но и в еврейском мире. Так чтобы была не только синагога, но и такое количество программ. Для женщин до родов, после родов, детские сады, младшие школы, старшая школа, религиозная, еврейский университет, программа для обучения студентов. И два детских дома-пансионата. Еврейская высшая духовная семинария. Дом престарелых. Есть кладбище. Такое количество заведений есть, может, в одной или двух общинах мира.

Сказать, что здесь нет антисемитизма - это глупости. Он бытовой. Иногда на улице, между соседями. Иногда я это чувствую. Не обращаю большого внимания. Здесь нет государственного антисемитизма. Наоборот - есть поддержка. Это важно.
Второе - сравнить антисемитизм в Украине и в Европе, то мы живем в раю. Я хожу здесь с кипой, цицитом, в сюртуке с талитом по улице. В Брюсселе так страшно ходить. Так же в отдельных районах Парижа.

Страх иногда хуже отсутствия денег. Есть богатые, которые боятся, потому что не знают, что будет завтра. Не спят. Переживают, будут здоровы. Есть история со старой еврейской книги. В городе была эпидемия. Раввин вышел на улицу и встретил Ангела Смерти. Спросил, сколько людей тот собирается забрать. Пять тысяч ответил. Эпидемия прошла. Они снова встретились. Раввин спрашивает: "Ты же обещал забрать пять, а забрал 15". "Пять тысяч умерли от болезни, а 10 - от страха".

Раввины США, Канады, Австралии, Европы завидуют белой завистью свободе, возможностям и успеху украинских коллег. Почти ни у кого нет своих школ, так много верующих в синагогах и вообще синагог. Украина дает пример. Мы встречаемся раз в год. Едут тысячи раввинов "Хабад" в США. В этом году это было в zoom. Я не помню за последние 30 лет, чтобы Украина была одной из главных тем: как мы работаем, как перенять наш опыт, как достичь такого же успеха.

Разговор с лидером еврейской общины "Хабад" в Одессе Авраамом Вольфом читайте в журнале "Країна" от 14 января 2021 года.

В 30 городах Украины есть центры одного из крупнейших хасидских движений мира, религиозной организации "Хабад". Центр мирового движения находится в Нью-Йорке.

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