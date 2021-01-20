Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф

Украина дает каждому человеку жить по своим религиозным правилам, если это не противоречит государственному закону. При этом каждый здесь может сам выбирать - жить религиозной жизнью или светской, говорит в интервью журналу "Країна" Авраам Вольф, возглавляет еврейскую общину "Хабад" в Одессе. Выпускникам своих учебных заведений раввин советует сочетать это и не отступать от веры.
В общину "Хабад" в Одессе входит около 30 тыс. человек. Имеют свою сеть учебных заведений.
Что сказал в интервью раввин Авраам Вольф:
Украина дает каждому человеку жить по своим религиозным правилам, если это не противоречит государственному закону. Не в каждой стране так просто открыть национальные школы. А здесь целый закон регламентирует это. У меня много друзей живет по миру, где это невозможно сделать.
Украина открыта. Где еще президент сделал еврейские и мусульманские праздники государственными?
Каждого выпускника после религиозного обучения я подталкиваю следовать его светской специальности, заниматься своим делом. Быть музыкантом, айтишником. Чтобы человек не проводил всю жизнь в общине. Живи в мире, женись, работай. Но приходи на утреннюю, дневную, вечернюю молитву. Соблюдай субботу. Все заповеди выполняй.
Бог - это гармония. Он не хочет, чтобы мы были бедные и голодные. Он хочет, чтобы мы жили хорошо, но правильно. А когда кто-то говорит, что Бог только в синагоге, не понимает его сути.
Я помогаю людям менять их жизнь.Это тяжелый труд
Я помогаю людям менять их жизнь. Для этого меня Бог послал в этот мир. Объясняю, как правильно и хорошо жить. Человек слышит и понимает. Меняет привычки, поведение. Это тяжелый труд. И если мне удалось одному человеку помочь изменить жизнь - я победил.
Думаю, у нас наиболее объединенная община не только в Украине, но и в еврейском мире. Так чтобы была не только синагога, но и такое количество программ. Для женщин до родов, после родов, детские сады, младшие школы, старшая школа, религиозная, еврейский университет, программа для обучения студентов. И два детских дома-пансионата. Еврейская высшая духовная семинария. Дом престарелых. Есть кладбище. Такое количество заведений есть, может, в одной или двух общинах мира.
Сказать, что здесь нет антисемитизма - это глупости. Он бытовой. Иногда на улице, между соседями. Иногда я это чувствую. Не обращаю большого внимания. Здесь нет государственного антисемитизма. Наоборот - есть поддержка. Это важно.
Второе - сравнить антисемитизм в Украине и в Европе, то мы живем в раю. Я хожу здесь с кипой, цицитом, в сюртуке с талитом по улице. В Брюсселе так страшно ходить. Так же в отдельных районах Парижа.
Страх иногда хуже отсутствия денег. Есть богатые, которые боятся, потому что не знают, что будет завтра. Не спят. Переживают, будут здоровы. Есть история со старой еврейской книги. В городе была эпидемия. Раввин вышел на улицу и встретил Ангела Смерти. Спросил, сколько людей тот собирается забрать. Пять тысяч ответил. Эпидемия прошла. Они снова встретились. Раввин спрашивает: "Ты же обещал забрать пять, а забрал 15". "Пять тысяч умерли от болезни, а 10 - от страха".
Раввины США, Канады, Австралии, Европы завидуют белой завистью свободе, возможностям и успеху украинских коллег. Почти ни у кого нет своих школ, так много верующих в синагогах и вообще синагог. Украина дает пример. Мы встречаемся раз в год. Едут тысячи раввинов "Хабад" в США. В этом году это было в zoom. Я не помню за последние 30 лет, чтобы Украина была одной из главных тем: как мы работаем, как перенять наш опыт, как достичь такого же успеха.
Разговор с лидером еврейской общины "Хабад" в Одессе Авраамом Вольфом читайте в журнале "Країна" от 14 января 2021 года.
В 30 городах Украины есть центры одного из крупнейших хасидских движений мира, религиозной организации "Хабад". Центр мирового движения находится в Нью-Йорке.
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