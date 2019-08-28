Боевики готовят перепись населения оккупированного Донбасса

К проведению переписи в ОРДЛО привлекли военные комиссариаты и военные комендатуры российских оккупационных войск. Фото: https://www.radiosvoboda.org

Боевики готовятся к переписи населения на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны.



"Командование российских оккупационных войск под видом подготовки к т.н. "переписи населения" в октябре этого года, начинает уточнение мобилизационного ресурса на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.



По данным Минобороны, к проведению мероприятия привлечены военные комиссариаты и военные комендатуры российских оккупационных войск. Собранную информацию внесут в общую базу данных до начала переписи.



В то же время, в частях армейских корпусов уточняют списки военнослужащих-наемников, прибывших с территории РФ. Их должны включить в мобилизационный резерв, чтобы после увольнения с военной службы они смогли без разрешения выехать за пределы временно оккупированной территории.

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Ранее Владимир Зеленский заявлял о намерениях до конца 2019 провести перепись населения Украины.