Блоггеров будут учить в университетах

В университетах откроют учебную программу для блоггеров. Фото: bucha.life

В финляндских университете в городе Тампере от января 2022 откроют учебную программу для блогеров. Преподавание будет проводиться на английском языке и будет стоить около 35 тыс. евро.

Об этом сообщает yle.fi.

Учебная программа для блоггеров называется Influencers Academy и продлится 3,5 лет. Он рассчитан на инфлюенсерив и контент-мейкеров.

Там будут учиться от 20 до 25 опытных блогеры и начинающих.

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Блоггеров учить основам предпринимательства, чтобы они смогли зарабатывать на своем аккаунте. Также они должны будут разработать бизнес-план и изучить управление персоналом, маркетинг и другие направления.

После завершения обучения блогеры получат научную степень tradenomi, это - аналог бакалавра.

От коронавируса умер 34-летний блоггер Стивен Гармон, который высмеивал кампании по вакцинации от Covid-19. Он считал, что от коронавируса должна защищать прежде всего вера. Именно по этой причине он отказывался вакцинироваться и неоднократно открыто смеялся над вакцинацией и в целом с пандемии в мире.