Блогерша Di.rubens проиграла суд офицеру Штефану

Украинская блоггерша назвала Россию любимой страной. Фото: Обозреватель

Соломенский районный суд Киева отказал в иске блоггера Таисии Маламан (Di.rubens) к офицеру Вооруженных сил Украины Анатолию Штефану и Министерству обороны.

В то же время суд отказал и во встречном иске, сообщает Обозреватель.

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Речь идет об отрывке видео, в котором девушка между Украиной и Россией выбирает последнюю. Этот ролик она назвала сфальсифицированным и требовала опровержения и компенсации.

"Суд принял во внимание, что блогер является публичным лицом, и пришел к выводу, что высказывания Штефана, хотя и затронули ее чувства, однако были высказаны в приличной форме и в выражениях, принятых в общении людей. Кроме того, слова являются оценочным суждением об определенных событиях, не подлежащие опровержению или доказыванию их правдивости", – говорится в сообщении юридической компании "Миллер".

Со своей стороны Штефан отметил, что продолжит считать это дело не против него лично, а против ВСУ и Украины в целом.

Скандал вокруг блогерши разгорелся после распространения ее видео, выложенного в TikTok, офицером ВСУ Анатолием Штефаном. В нем она называет Россию любимой страной. О своей любви к РФ рассказывала на майдане Независимости. Позже в Instagram-видео она обозвала офицера Штефана "позором украинской армии" и заявила о намерении обратиться в суд из-за "фальсифицированной и заведомо ложной" информации офицера. Штефан со своей стороны назвал такую реакцию "нонсенсом". Вскоре блогершу внесли в базу "Миротворец", а 3 компании заявили о прекращении сотрудничества с ней.