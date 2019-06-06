Близится время полисов. Большие города будут формировать политику - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"

- Изменения ментальности на местах будут способствовать нашему движению вперед. С этого прорастет новая Украина, - говорит писатель-фантаст Ян Валетов. - Приближается время полисов. Большие города будут формировать политику. В Днепре начали строить дороги, больницы, детсады, школы. Когда люди видят, куда тратят их деньги, поддерживают государство. Во Львове, Черновцах, Чернигове - тоже. Из того, что делают на местах, формируется будущее страны. Наше будущее - это крупные города. Они составят основу, костяк страны с опорой на образованных людей с общими интересами.

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