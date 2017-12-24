Биометрический контроль на украинской границе заработает до Нового года

На российско-украинской границе системой биометрического контроля оборудовали 157 пунктов пропуска. Фото: 5 канал

С 27 декабря на границе между Украиной заработают мобильные комплексы биометрического контроля.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Фейсбук.

По его словам, биометрический контроль будет введен в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами.

Ранее Шкиряк сообщил, что на российско-украинской границе системой биометрического контроля оборудовали 157 пунктов пропуска. То есть, ими закрыт весь участок границы с Россией.

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126 из этих пуктов подключен к базе данных Интерпола. Шкиряк предусматривает, что к концу этого года или в начале следующего к базам Интерпола также подключат другие пункты пропуска.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что система фиксации биометрических данных на пограничных пунктах пропуска начнет работать уже с 1 января 2018 года.