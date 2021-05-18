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вторник, 18 мая 2021 16:58

Били и брили. Как в СССР алкоголиков загоняли у вытрезвители - фото
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Вытрезвители появились во времена Российской империи. Первое такое заведение открыли в Туле в 1902 году по инициативе местного врача Федора Архангельского.

Он утверждал, что с пьянством нужно бороться, ведь оно приводит к деградации, вырождению и экономическому разорению.

"Приют для пьяных" имел два отделения - амбулаторию для алкоголиков и убежище для их детей, рассказывает в своем блоге журналист Максим Мирович.

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"Может быть, какие-то отдельные случаи "спасения жизней" и были, но часто милиционеры просто "для выполнения плана" хватали и тащили в вытрезвитель людей в крайне легкой степени опьянения (с последующим уведомлением о происшествии на работу). А нередко пьяниц в вытрезвителях просто били", - пишет Мирович.

В СССР вытрезвители начали открывать в начале 1930-х. В России последнее такое заведение закрыли в 2011 году.

Как работали вытрезвители в СССР, рассказываем в галерее.

Попадали в вытрезвитель в основном те, кто пил в общественных местах, на улице и т. Из домов не забирали, ведь такие ситуации считали "семейными конфликтами".
Фото: mirovich.media
Собирал пьяных специальный наряд в составе двух милиционеров и водителя. На фото: пьяницу пытаются затянуть в "автозак".Все годы существования СССР на бортах таких фургонов было написано "Спецмедслужба".
Не завозили в вытрезвители депутатов Советов народных депутатов, героев Советского союза а также кавалеров некоторых орденов, женщин с признаками беременности и инвалидов.
В вытрезвитель забирали всех, кто попадал под определение "опьянения средней или тяжелой стадии". Средняя - пьяница шатается и не может нормально передвигаться, тяжелая - лежит без движения. Милиция дежурила у клубов, кабаков, ресторанов. За пойманного пьяницу сотрудникам "Спецмедслужба" выдавали талоны на алкоголь.
Фото зробили у Прибалтійських республіках. П'яниця у модному одязі та взутті на підборах.

Главный секретный ингредиент советского сгущенного с сахаром молока - это технология производства. Ее разработали в США. Оборудование, на котором его изготавливали, также позаимствовали в Штатах.

Уваренное с сахаром молоко готовили еще в VI веке в Персии. Поэтому первенство в приготовлении этого лакомства не принадлежит СССР.

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Дата
18
мая

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

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