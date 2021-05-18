Били и брили. Как в СССР алкоголиков загоняли у вытрезвители - фото

Вытрезвители появились во времена Российской империи. Первое такое заведение открыли в Туле в 1902 году по инициативе местного врача Федора Архангельского.

Он утверждал, что с пьянством нужно бороться, ведь оно приводит к деградации, вырождению и экономическому разорению.

"Приют для пьяных" имел два отделения - амбулаторию для алкоголиков и убежище для их детей, рассказывает в своем блоге журналист Максим Мирович.

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"Может быть, какие-то отдельные случаи "спасения жизней" и были, но часто милиционеры просто "для выполнения плана" хватали и тащили в вытрезвитель людей в крайне легкой степени опьянения (с последующим уведомлением о происшествии на работу). А нередко пьяниц в вытрезвителях просто били", - пишет Мирович.

В СССР вытрезвители начали открывать в начале 1930-х. В России последнее такое заведение закрыли в 2011 году.

Как работали вытрезвители в СССР, рассказываем в галерее.

Фото: mirovich.media

Главный секретный ингредиент советского сгущенного с сахаром молока - это технология производства. Ее разработали в США. Оборудование, на котором его изготавливали, также позаимствовали в Штатах. Уваренное с сахаром молоко готовили еще в VI веке в Персии. Поэтому первенство в приготовлении этого лакомства не принадлежит СССР.