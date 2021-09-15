"Била парней, которые меня обижали" – участница "Адской кухни" рассказала о буллинге

Участница 25-летняя Яна Беденко рассказала, что в детстве столкнулась с буллингом. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Во втором выпуске "Адской кухни" кипели страсти. Некоторые участники флиртовали, а кто-то – неуместно шутил. Поэтому повара делились личными историями.

Участница 25-летняя Яна Беденко рассказала, что в детстве столкнулась с буллингом. Она начала карьеру на кухне с работы в чебуречной. Затем ей пришлось бросить кулинарию ради работы за рубежом. Когда вернулась в Украину, устроилась в ресторан в Кривом Роге. Пришла на реалити, что показывает "Новый канал", когда осознала, что остановилась в профессиональном развитии.

"Для меня противостоять ребятам – не в новинку. В детстве мальчики меня очень обижали. Почему-то их не устраивала моя внешность, ведь я немного полная. Папа говорил: "Сопли подтерла - и давай сдачи". И я начала бить всех парней, которые меня оскорбляли", – сказала она.

Беденко узнала о колючем комментарии Антона Белея.

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"Карина рассказала, что Антон говорил ребятам обо мне на мастер-классе. Такое ощущение, что снова попала в школу и должна комплексовать из-за внешности и переживать. Ненавижу его. Накрылась одеялом, поплакала и успокоилась", – добавила участница.

Уже стартовал проект "Адская кухня". Для того, чтобы попасть туда, участники искали билеты, которые гарантировали прохождение, на огненной полосе препятствий. Некоторые повара подписали слепые контракты, один из которых оказался билетом домой.