"Била парней, которые меня обижали" – участница "Адской кухни" рассказала о буллинге

 
Ексклюзивы
1/5
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 477
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 1782
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 720
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 369
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 621
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 261
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 252
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 810
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 594
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 729
Фото
Все фото
5
47
5
11
3
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Депутатов Ивано-Франковска вакцинировали прямо на сессии горсовета
Депутатов Ивано-Франковска вакцинировали прямо на сессии горсовета
Легендарная &quot;Ракета&quot; с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
До конца недели Украину накроют дожди и похолодание
До конца недели Украину накроют дожди и похолодание
Видео
Все видео
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
Хасиды возвращаются домой: как попраздновали в Умани
Хасиды возвращаются домой: как попраздновали в Умани
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 594
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1035
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 639
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 693
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2466
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 сентября 2021
Просмотров: 54
Сіроока дівчинка
У ранньому дитинстві в мене був приятель, сусідський хлопчик. Імені не називаю, бо ця історія делікатна. Ми гуляли в нашій хаті під столом, за ...
четверг, 16 сентября 2021 17:51

"Била парней, которые меня обижали" – участница "Адской кухни" рассказала о буллинге

  Комментировать
&quot;Била парней, которые меня обижали&quot; – участница &quot;Адской кухни&quot; рассказала о буллинге
Участница 25-летняя Яна Беденко рассказала, что в детстве столкнулась с буллингом. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Во втором выпуске "Адской кухни" кипели страсти. Некоторые участники флиртовали, а кто-то – неуместно шутил. Поэтому повара делились личными историями.

Участница 25-летняя Яна Беденко рассказала, что в детстве столкнулась с буллингом. Она начала карьеру на кухне с работы в чебуречной. Затем ей пришлось бросить кулинарию ради работы за рубежом. Когда вернулась в Украину, устроилась в ресторан в Кривом Роге. Пришла на реалити, что показывает "Новый канал", когда осознала, что остановилась в профессиональном развитии.

"Для меня противостоять ребятам – не в новинку. В детстве мальчики меня очень обижали. Почему-то их не устраивала моя внешность, ведь я немного полная. Папа говорил: "Сопли подтерла - и давай сдачи". И я начала бить всех парней, которые меня оскорбляли", – сказала она.

Беденко узнала о колючем комментарии Антона Белея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Участница "Адской кухни" приготовила свадебный торт за 30 мин.

"Карина рассказала, что Антон говорил ребятам обо мне на мастер-классе. Такое ощущение, что снова попала в школу и должна комплексовать из-за внешности и переживать. Ненавижу его. Накрылась одеялом, поплакала и успокоилась", – добавила участница.

Уже стартовал проект "Адская кухня". Для того, чтобы попасть туда, участники искали билеты, которые гарантировали прохождение, на огненной полосе препятствий. Некоторые повара подписали слепые контракты, один из которых оказался билетом домой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Била парней, которые меня обижали" – участница "Адской кухни" рассказала о буллинге». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
сентября

В Киеве начали крупную акцию против президента

В шахте на Донбассе провели ядерный взрыв

21 год назад исчез Георгий Гонгадзе

Дэвид Копперфилд ради фокусов бросил учебу

Террористы взорвали машину возле многоэтажки

Начали "умиротворения" Украинская Галичины

Христианские радикалы убили до 3,5 тыс. палестинских беженцев

Самое читаемое
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 4482
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 4113
Гороскоп на 16 сентября: почему этот день такой особый
Гороскоп на 16 сентября: почему этот день такой особый
 Просмотров: 3483
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 3330
Гороскоп на 15 сентября: в чью жизнь вернется гармония и невероятное счастье
Гороскоп на 15 сентября: в чью жизнь вернется гармония и невероятное счастье
 Просмотров: 3258
Общество
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
5
 Просмотров: 99
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
47
 Просмотров: 477
Депутатов Ивано-Франковска вакцинировали прямо на сессии горсовета
Депутатов Ивано-Франковска вакцинировали прямо на сессии горсовета
5
 Просмотров: 189
Фильмы с Кобзоном и Боярским: украинские телеканалы ожидают внеплановые обыски
Фильмы с Кобзоном и Боярским: украинские телеканалы ожидают внеплановые обыски Просмотров: 279
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
11
 Просмотров: 1782
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
3
Черновола убили четырьмя ударами кастета - экс-заместитель генпрокурора
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
2
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
1
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Голосов: 57116
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть