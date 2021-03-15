Без права выбора: почему не стоит ждать вакцину Pfizer

Препарату Pfizer необходима температура хранения -60...80°C. Фото: pixabay.com

Украинцы не смогут выбирать производителя Covid-вакцины. Потому ждать, когда закупят другие препараты, нет смысла.

Об этом заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он призвал не ждать вакцину Pfizer, которую часто считают более безопасной, чем препарат Covishield, пишет "Новое время".

"Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как использовать этот продукт наиболее эффективно. У нас будет определенное количество вакцины Pfizer, но основная поставка — это вакцины AstraZeneca, Novavax и Sinovac с температурой хранения от 2 до 8 градусов выше ноля. Поэтому мы выбираем платформу в виде пунктов прививки, делаем все под такую температуру хранения", — сказал он.

Препарату Pfizer необходима температура хранения -60...80°C, после выхода за пределы которой он должен быть использован в течение 5 дней.

Covishield поставляется в Украину в десятидозных флаконах. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 ч. Повторное охлаждения уже открытого флакона запрещено.

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24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield. Срок годности вакцины, 500 тыс. доз которой получила Украина, истекает 23 июня 2021 года. Чтобы вся партия была использована вовремя, скорость вакцинации должна вырасти минимум вдвое. Запись на вакцинацию началась 1 марта. Есть 3 способа для регистрации на прививку. Пока в страну завезли лишь индийский препарат AstraZeneca, изготовленный по технологии Оксфордского бренда. В апреле ожидается поставка вакцины Pfizer/BioNTech.