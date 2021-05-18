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вторник, 18 мая 2021 17:33

Без овощей и с сезонными травами: приготовили трипольский борщ

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Исследовательница подольской кухни и историк Елена Павлова глубоко изучает быт трипольцев, поэтому сумела приготовить блюдо, которое можно назвать трипольский борщ. Что входит в его состав и настолько оно является близким к традиционному украинскому борщу исследовательница рассказала корреспонденту Gazeta.ua

Автор: предоставлено Еленой Павловой
  Елена Павлова сумела приготовить блюдо, которое можно назвать - трипольский борщ. Впервые его сварили на территории центра ремесел «Дункан» в селе Стадница под Винницей
Елена Павлова сумела приготовить блюдо, которое можно назвать - трипольский борщ. Впервые его сварили на территории центра ремесел «Дункан» в селе Стадница под Винницей

"Учитывая исторические данные и исследования археолога Викентия Хвойки, который обращался к анализу костей трипольцев, оказывается, что они употребляли много растительной пищи. Конечно, в течение того периода огородничеством трипольцы еще не занимались, но собирательство было достаточно развито, ведь вокруг трипольских поселений буяли просто невероятные леса. Кроме того, точно известно, что трипольцы умели варить пиво. Итак, процессы ферментации им были известны. Поэтому я предположила: если они занимались собирательством и была развита травяная магия, то растения употребляли не только как элементы магических ритуалов, но и как пищу ", - рассказала исследовательница.

В течение прошлого года Елена Павлова изучала дикорастущие растения, что помогло ей сделать вариацию на тему трипольского борща.

"Под ногами растет много диких растений. Их исследования стало для меня близкой темой. Научилась различать съедобные и несъедобные травы. Таким образом удалось сделать вариацию на тему трипольской борща с большим количеством сезонных трав. Но точного рецепта этого блюда быть не может, потому что каждая пора богата своими растениями. Ранней весной это может быть черемша, мокрец, кислица, съедобные цвет медуницы. С мая - молодая крапива, лебеда, сныть, листья клевера и подорожника, корень лопуха и одуванчика, позже - портулак. Также высушила и перетерла в порошок корень тростника, который имеет высокое содержание крахмала и дает борщу густоту", - поделилась Павлова.

Историк считает, что трипольский борщ чаще всего варился на мясных отварах.

"Это позволяли охота и хозяйство, ведь трипольцы держали коз и коров. Кроме того, это означает, что у трипольцев было молоко. А посуда с дырочками свидетельствует о том, что они умели оттеснять сыр. Если им был известен сыр, то предполагаю, что они умели изготавливать и другие кисломолочные продукты. Поэтому в теплое время, когда коровы были на свободном выпасе, они могли варить борщ и на сыворотке. Такое блюдо могло иметь еще интереснее вкус".

Автор: предоставлено Еленой Павловой
  Елена Павлова сумела приготовить блюдо, которое можно назвать - трипольский борщ. Впервые его сварили на территории центра ремесел «Дункан» в селе Стадница под Винницей
Елена Павлова сумела приготовить блюдо, которое можно назвать - трипольский борщ. Впервые его сварили на территории центра ремесел «Дункан» в селе Стадница под Винницей

В трипольские времена люди собирали яйца из птичьих гнезд. Поэтому к вариации трипольского борща добавили и этот компонент.

"Яйца могли добавлять в самую гущу борща и переваривать, или запекать в золе. Овощей в этом борще нет. Ведь огородничеством начали заниматься на несколько тысяч лет позже", - утверждает исследовательница.

Варили трипольский борщ на территории центра ремесел "Дункан" в селе Стадница под Винницей.

"Там построена помпейской печь. Такая балканская кладка печей характерна и для трипольской культуры. Нам стало интересно настолько вкусным получится борщ приготовленный именно таким образом. Получился очень классный эксперимент ", - добавила Елена Павлова.

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Основной элемент традиционного борща - свекла к нам пришла через Рим из древнего Вавилона. Там употреблялась свекольная ботва. В нашем черноземе культура начала развиваться в корень и впоследствии стала основным блюдом украинской кухни.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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Дата
18
мая

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

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