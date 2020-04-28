Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне

Владимир Дубровский: обычный кредитор, как МВФ или частные фонды, заинтересован, чтобы должник был жив-здоров и вернул заем с процентами. А "браток-Россия" хочет, чтобы вы не смогли рассчитаться и стали его рабом. Фото Тарас Подолян

Теоретически, Украина может избежать дефолта без МВФ, выплатив внешние долги за счет бюджета, а валютное покрытие обеспечить из резервов Национального банка. Но трудно представить, как это реализовать на практике.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Владимир Дубровский.

"Дефицит нашего бюджета составляет почти 300 млрд гривен. Если отдавать все долги, ничего не занимая, это еще от нескольких миллиардов. Даже при стабильной экономике было бы крайне трудно.

Так что надо занимать. МВФ - самый дешевый источник. К нему привязаны деньги двусторонней межгосударственной поддержки от ЕС и других партнеров. Для западных кредиторов и инвесторов сотрудничество с МВФ - своеобразный сертификат безопасности. Без него они сильно будут рисковать. Соответственно - требовать безумных процентов. То есть долг будет расти, а его обслуживание - еще быстрее.

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Можно взять деньги в России. Точнее, нельзя. В моей молодости начала 1990-х я хорошо усвоил: ни при каких обстоятельствах не занимать у "братков". Потому обычный кредитор, как МВФ или частные фонды, заинтересован, чтобы должник был жив-здоров и вернул заем с процентами. А "браток" хочет, чтобы вы не смогли рассчитаться и стали его рабом. Бывший "старший братик" не пожалеет денег, чтобы Украины не стало", - отмечает эксперт.

По его словам, еще один неудачный вариант - можно напечатать деньги.

"Но ни товаров, ни валюты в стране больше не станет. Поэтому вырастут цены и на первое, и на второе. Инфляция и девальвация углубят кризис.

Поэтому без сотрудничества с Фондом можем избежать дефолта, но дорогой ценой. По меньшей мере - не будет денег на поддержку экономики в кризис, максимум - потеряем страну. Потому что деньги от врага - это предательство национальных интересов и прямой путь к гражданской войне", - добавляет экономист.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна" от 30 апреля.

30 марта приняли в первом чтении закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам. Предусматривает, что екссобственники банка после национализации финучреждения могут получить возмещение только деньгами. Окончательное принятие законопроекту - ключевое требование Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.