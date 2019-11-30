Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства

Сегодня, 30 ноября, исполняется шесть лет с тех пор, как на Майдане в Киеве бойцы "Беркута" избили студентов, вышедших на акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

Фото: Экспресс

Несмотря на то, что в деле много пострадавших, многие фото- и видеодоказательств, виновные в этом преступлении не наказаны, пишет segodnya.

В ближайшее время так называемые "майдановские дела", находящихся в настоящее время в Генпрокуратуре, будут распределены между несколькими правоохранительными органами.

Как сказал накануне президент Владимир Зеленский, за прокуратурой останется контролирующая функция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В книгу о Майдане вошло 200 историй

Студентов били дубинками, добивали ногами и пытались уничтожить. Это зверское избиение детей в ночь на 30 ноября 2013 стало переломной точкой Революции Достоинства.

Десятки убитых и задержанных детей - то, что украинцы уже не смогли простить Виктору Януковичу и его режиму, пишет 24tv.

Как это было

29 ноября 2013. Около 20:00 на Майдане Независимости собралось несколько сотен активистов. Подавляющее большинство активистов - студенты и молодежь. Примерно в 22:00 на Майдан приехали коммунальщики, которые заявили о своем намерении установить новогоднюю елку. Они начали ограждать щитами часть площади вокруг стелы Независимости. В то же время к это-го места начали взимать около двух тысяч правоохранителей.

Около 4:00 утра, когда на Майдане осталось совсем немного людей, спецотряд "Беркут" пошел на штурм. Зажатым щитами и правоохранителями, активистам было некуда бежать.

Зачистка Майдана длилась около часа. В результате наступления силовиков десятки людей были жестоко избиты, среди них много студентов. Многие из них приехали из других областей Украины.

35 человек милиционеры задержали, но впоследствии отпустили. Против участников митинга открыли два уголовных производства - по статьям "сопротивление представителям власти" и "хулиганство".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В годовщину Майдана на улицу вышли пять тысяч человек

На видеозаписях, опубликованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" вытесняли людей из-под монумента Независимости, избивая их дубинками и ногами. Некоторых продолжали бить даже после того, как они упали. Милиционеры в полной боевой экипировке, как запрограммированы на ярость и абсолютное насилие работы, гнались за своими безоружными жертвами, преследуя тех далеко за пределами Майдана.

Жестокость работников "Беркута" была впечатляющей. Отдельные милиционеры и бойцы внутренних войск помогали активистам спасаться от силовиков и были шокированы побоищем.

Для многих единственным прибежищем стал Михайловский монастырь, открыл свои двери для преследуемых правоохранительными органами активистов. Там они могли согреться, отдохнуть и найти потерянных - в центре Киева блокировался мобильная связь и интернет, поэтому поиски также требовали значительных усилий.

Утром киевляне, узнав об избиении детей на Майдане, начали собираться у стелы Независимости на Майдане. Уже 1 декабря на Майдан вышли сотни тысяч украинцев.

Автор: Экспресс Моторшне избиения студентов на Майдане 6 лет назад: как это было

Президент Владимир Зеленский говорит, что происходит реальная реформа прокуратуры. Украина наконец получит справедливую, ориентированную на общество прокуратуру, которая будет примером для всех других органов правопорядка. Прежде всего это касается преступлений, совершенных на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Отдельно замечу, что 3 декабря первым вопросом повестки дня Верховной Рады будут очень важны изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит сливать дела Майдана.