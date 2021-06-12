Белорусы протестовали против Лукашенко на границе

На границе Украины с Беларусью прошли акции протеста.
Их устроили на пунктах пропуска "Новые Яриловичи" и "Доманово", сказал в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"Около двух пунктов пропуска на границе с Беларусью находятся незначительные группы людей - на пункте пропуска "Новые Яриловичи" около 40 человек и "Доманово" около 10 человек. Они выражают протест против белорусского режима, ведут себя они мирно, никаких провокаций не осуществляют и движение транспорта не блокируют", - отметил Демченко.
В соцсетях граждан Беларуси в Украину призвали перекрывать дороги.
"Мы организовали сотрудничество с сотрудниками полиции. В настоящее время участники акции не создают помех для движения, ведут себя они мирно", - добавил он.
Сотрудники полиции могут привлечь белорусов к ответственности, если они будут перекрывать дорогу.
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Митинги также прошли в Польше и Литве.
Участники акции требуют от Евросоюза внедрить мощные и масштабные санкции против режима Александра Лукашенко.
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12 июня 2021 года в Украине пройдут митинги против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об акции на границе заявил один из ее главных организаторов, руководитель "Национального антикризисного управления" Павел Латушко.
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