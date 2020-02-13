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Беленюк спросит у Ломаченко о видео с "вежливыми людьми"

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Беленюк спросит у Ломаченко о видео с &quot;вежливыми людьми&quot;
Депутат считает, что Ломаченко - это тот украинец, который объединяет Украину Фото: unian.ua

Украинский борец, депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк пообещал поговорить с боксером Василием Ломаченко из видео с российским спецназом, который тот опубликовал в Instagram.

Об этом он заявил в программе Вацко Live, пишет УНИАН.

"Честно говоря, я его не понял. Мне надо с ним поговорить, чтобы понять, что он хотел этим показать. Я не хочу комментировать, потому что я с ним не общался. Очень сложно было понять по видео, что он хотел. Разумеется, что там якобы благие цели, но то, каким образом это было показано, я не понял", - заявил Беленюк.

Депутат считает, что Ломаченко - это украинец, который объединяет Украину.

"Я считаю, что Вася Ломаченко - уникальный человек, боксер и любимец абсолютно всех украинцев. До последнего времени был точно. Это тот человек, как и Александр Усик, кто в дни выступлений объединяет всю Украину с запада до востоку. Считаю, что не нужно им вмешиваться в подобные вещи", - сказал Беленюк.

Беленюк посоветовал украинским боксерам перевести ведение страниц в соцсетях на PR-специалистов.

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"Просто несите славу Украины, а все остальное нужно отбрасывать на второй план. Просто будьте всеобщими любимцами. У Васи, как и у Саши Усика, должны работать люди, которые формируют стратегию развития Instagram. Они должны контролировать такие вещи", - отметил Жан Беленюк.

Боксер из Украины Василий Ломаченко в Instagram опубликовал видеоролик, восхваляющий российский спецназ. На видео от Русской православной церкви показывают военных РФ, которые тренируются, стреляют из пулеметов.

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