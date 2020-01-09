Боксер Ломаченко начал хвалить российский спецназ. Сети свирепствуют

Боксер из Украины Василий Ломаченко на своей странице в Instagram опубликовал видеоролик, который восхваляет российский спецназ.
На видео от Русской православной церкви показывают военных РФ, которые тренируются, стреляют с пулеметов.
Под видео Ломаченко пошел шквал возмущений пользователей:
"Це дно"
"Позорище"
"А "Вежливые люди", которых благодарят, это русские убийцы или так совпало?"
"Это вежливые люди убили свыше 14 тысяч украинцев"
"Нах*й нам не надо такой чемпион"
"Вася не позорся"
"Ох и мразь же тьі, ехал бьі уже в москву"
"Гидко дивитися. Той момент коли спортсмен топ, а от людина лайно"
"Пора тобі вже Вася мабуть в Росію їхати, ти за них переживаєш, рви паспорт український і живи там, тут такі громадяни України не потрібні".
"Василь.. що ти запостив? Тьху.. Яка ганьба"
"Поразка і позор виглядає саме так. Ти більше не чемпіон, Вася"
"Ломаченко тоже ватник как его друг усик((((((( больше никогда не буду болеть за Ломаченко... П*здуй на расию, вата тупорылая"
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"Вася Ломаченко запостил видео с тренировкой российского спецназа. Видео сопровождается мантрой о силе православного духа от МПешной секты.
Не то, чтоб это какая-то новость: Вася известный мракобес, как и его кум Усик, которому не все однозначно относительно войны на Востоке. Но из таких вот видосиков, от таких вот людей, и состоят затем пазлы в картину, на которой на выступление ватной блогеркини из москвы приходит 500 украинцев в Киеве", - пишет в Facebook журналист и волонтер Родион Шовкошитный.
Весной 2014-го Россия оккупировала Крым.
Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе.
В войне погибли более 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.
12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.
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