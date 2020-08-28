Белецкий прокомментировал стрельбу возле Харькова

Белецкий: "Неизвестные патриоты пересеклись с титушней Кивы и немного поссорились". Фото: Политека

Первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий прокомментировал расстрел автобуса возле Харькова. Он считает, что ничего страшного на трассе Киев-Харьков 27 августа не произошло.

"Неизвестные патриоты пересеклись с титушней Ильи Кивы и немного поссорились. Ничего серьезного не произошло. Несколько орлов Кивы с синяками попали в больницу", – отметил командир "Азова" в опубликованном на YouTube обращении.

Он заявил, что людей, причастных к этому, необходимо наградить за борьбу с сепаратизмом.

"Задержали 14 парней. Насколько мне известно, эти люди не имеют никакого отношения к этой ситуации. А если имеют, то я надеюсь, что у СБУ, которая должна заниматься сепаратизмом, Офиса генерального прокурора будет воля, совесть и какой-то характер, чтобы наградить парней медалями за борьбу с сепаратизмом", – сказал он.

Билецкий назвал это происшествие реакцией на бездеятельность украинских спецслужб и МВД.

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"Люди с обостренным чувством справедливости, которые хорошо помнят 2014-й год… подобные пророссийские отряды… мы помним харьковский "Оплот", который начинал как спортивный клуб, а продолжил как убийцы людей на Майдане, а потом как отдельный танковый батальон так называемой "ДНР". Поэтому бездеятельность тех, кто должен этим (борьбой с сепаратизмом) заниматься, вызывает огромное волнение у большого количества патриотически настроенных людей, ветеранов", – подчеркнул он.

Билецкий добавил, что сейчас военизированные парамилитаристские пророссийские отряды создаются в Киеве, Кривом Роге, Днепре, Харькове.

27 августа на трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. В своем видеообращении нардеп обвинил в нападении членов Нацкорпуса, однако в политсиле опровергли свою причастность к этому. По данным полиции, ранения получили два человека, они госпитализированы. Погибших нет. Правоохранители задержали подозреваемых в нападении. Их остановили в Красноградском районе Харьковской области.