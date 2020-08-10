Беларусь закрыла 3 пункта пропуска на границе с Украиной

С 22:00 10 августа в селах Познань, Березовое, Дроздынь Ровенской области запретят пересекать госграницу с Беларусью.
Причина - сбор дикоросов на территории белорусского республиканского ландшафтного заказника "Ольманськие болота", сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.
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Восстановить пересечение границы планируют через 20 дней - 30 августа в 7:00.
Кабмин принял решение временно закрыть пункты въезда и выезда из оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя. Решение правительства связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.
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