Беларусь закрыла 3 пункта пропуска на границе с Украиной

Беларусь закрыла 3 пункта пропуска. Фото: ГПСУ

С 22:00 10 августа в селах Познань, Березовое, Дроздынь Ровенской области запретят пересекать госграницу с Беларусью.

Причина - сбор дикоросов на территории белорусского республиканского ландшафтного заказника "Ольманськие болота", сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

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Восстановить пересечение границы планируют через 20 дней - 30 августа в 7:00.

Кабмин принял решение временно закрыть пункты въезда и выезда из оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя. Решение правительства связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.