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понедельник, 15 ноября 2021 12:35

Беларусь обязана забрать мигрантов, если те прорвутся в Украину – МВД

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Беларусь обязана забрать мигрантов, если те прорвутся в Украину – МВД
Украина имеет 1084 км границы с Беларусью. Протяженность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 км. Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии.

Нелегальные мигранты, которые попадут на территорию одной страны с территории другой, будут выдворены обратно. И вторая страна будет обязана их принять, сообщил в Facebook директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"Нелегальные мигранты, которые попали на их или нашу территорию с их или нашей стороны, могут и должны быть выдворены обратно. И та сторона, с которой они пришли, обязана будет их принять", – написал Шевченко.

Ранее перед запланированным в Минске и Москве началом нынешнего миграционного кризиса с Польшей и Литвой Беларусь вышла из такого же соглашения с ЕС путём голосования отдельного закона в своем парламенте.

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"Это значит, что пока хотя бы сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с РБ такой же ситуации как в Польше. Но готовиться надо все равно", - написал Шевченко.

Госпогранслужба и МВД Украины уже имеют успешный опыт подобного сдерживания на границе с Беларусью, хотя и значительно меньше группы людей, отметил он.

В частности, в сентябре 2020 года тысячи паломников-хасидов хотели попасть в Украину из Беларуси в Черниговской области через направления на пунктах пропуска Новая Гута - Новые Яриловичи.

Но они тогда не пытались прорываться по лесам, их не подгоняли вперед белорусские пограничники. После нескольких дней безуспешного пребывания на трассе они вернулись.

За помощь в незаконном пересечении государственной границы Украины беженцам с территории Беларуси украинцам грозит уголовная ответственность. Это вопрос национальной безопасности, предупредил министр обороны Алексей Резников.

В апреле 2014 года была отменена уголовная ответственность за незаконное пересечение границы. Но осталась уголовная статья за помощь этим людям.

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