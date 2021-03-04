Белановский комбинат приобрел автомобиль скорой помощи для медиков Кременчуга

Белановский горно-обогатительный комбинат, входящий в Группу Ferrexpo, продолжает поддерживать медицинские учреждения Полтавской области. Для нужд коммунального некоммерческого предприятия "Больница интенсивного лечения "Кременчугская" (Кременчугская 3-я городская больница) передали современный автомобиль скорой помощи Citroen Jumper. Его стоимость, полностью оснащенного оборудованием, составляет более 1 млн грн.

Автомобиль скорой помощи Citroen Jumper больнице интенсивного лечения "Кременчугская" подарил Белановский горно-обогатительный комбинат компании Ferrexpo

"Автомобили такого класса предназначены для обслуживания пунктов скорой медицинской помощи, проведения лечебных мероприятий силами врачебной бригады, транспортировки пациентов и мониторинга их состояния на догоспитальном этапе в городах и сельской местности. Вопрос оперативного оказания медицинской помощи чрезвычайно важен, поэтому мы всегда будем способствовать улучшению материально-технической базы медицинских учреждений Кременчуга и других городов", - прокомментировал генеральный директор Белановского ГОК Юрий Химич.

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Директор больницы Оксана Корлякова отметила важность и своевременность помощи со стороны предприятий группы Ferrexpo.

"Новый автомобиль скорой помощи позволит эффективнее оказывать первичную помощь пациентам и быстрее доставлять их в больницу в случае необходимости. От имени коллег и пациентов нашего заведения искренне благодарна Белановскому комбинату за помощь и готовность оказывать поддержку медикам", - добавила Оксана Корлякова.

Компания Ferrexpo постоянно изучает потребности медицинских учреждений, а также осуществляет мониторинг ситуации с уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе, в котором предприятия ведут свою производственную деятельность, и оперативно реагирует на запросы медиков Полтавской области и всей Украины.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, которые используются в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОК и 100% акций Еристовского ГОК. В 2020 году компания произвела 11,2 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.