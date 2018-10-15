"Бэби-боксы" не для всех: объяснили, кому помощь не будут давать

"Бэби-боксы" получат не все Фото: Деловая столица

Более 9 тыс. женщин получили так называемые "пакеты малыша" по уходу за ребенком. В рамках инициативы Кабмина на них могут рассчитывать почти все родители.

Пакет малыша можно получить не позднее, чем через 30 дней после рождения ребенка, рассказала руководитель экспертной группы директората социальных услуг Минсоцполитики Оксана Сулима.

"Предполагается, что при выписке из роддома мама с ребенком получают пакет малыша. Они расписываются только в акте, потому что они сразу проверяют содержимое - что есть и чего нет. Если все нормально, женщина расписывается в этом акте и идет ухаживать за своей ребенком. Если в роддоме не будет этого пакета, то его обеспечивает орган социальной защиты, но в этом случае мама пишет заявление", - пояснила Сулима.

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Тем, кто собирается рожать дома, помощи не будут выдавать.

"Если мама отказывается, ребенок остается в роддоме. Государство продолжает заботиться о ребенке, и в этом случае пакет малыша не предоставляется. Если мама заболела, ее выписывают, ребенка забирают отец или родные, тогда они и получают "пакет малыша", - добавила Оксана Сулима.

В сентябре родители младенцев не могли получить "бэби-бокс". Вместо набора вещей для новорожденных, роженицам давали бланк заявления.