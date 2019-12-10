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пятница, 10 января 2020 12:40

Банкетное настроение: встречайте новинку к празднику

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Банкетное настроение: встречайте новинку к празднику

Зима всегда ассоциируется со снегом, морозной свежестью, а еще с многочисленными праздниками и гуляниями. В эти дни хочется побаловать себя вкусным лакомством. Компания "Ласунка" предлагает попробовать новый изысканный десерт. Оригинальное мороженого "BANKET" станет лучшим угощением для вас и ваших близких!

"Мы хотели создать уникальный рецепт мороженого, который поддерживал бы праздничное настроение. Мы модернизировали производственные мощности, соединили несколько видов мороженого и добавили крупные кусочки фруктов и ягод", — маркетолог компании "Ласунка" Козакова Ирина.

  Компания "Ласунка" презентовала новую линейку мороженого "BANKET"
Компания "Ласунка" презентовала новую линейку мороженого "BANKET"

Такого сочетания вкусов, как в мороженом "BANKET", вы не найдете в линейке других производителей. ТМ "Ласунка" предлагает пять необычных вкусов:

● Шоколад и апельсин.
● Пломбир и сорбет маракуйя.
● Bubble – candy pops.
● Арахисовая паста и кленовый сироп.
● Клубника и манго.

Продукты используем только натуральные, например, манго привозим напрямую из Индии. Чтобы исключить непригодные к употреблению продукты, проверяем их качество в сертифицированной лаборатории "Ласунка". Каждая порция лакомства герметично защищена фольгированной мембраной. Такая упаковка дает возможность сохранить свойства продуктов и точно передать всю гамму вкуса.

Мороженое "BANKET" продается в удобных и стильных картонных банках весом в 500 г. Порцию прохладного лакомства будет удобно взять с собой на корпоратив или детский праздник! Освежающее угощение в коробке со стильным дизайном подойдет в качестве презента коллеге, другу или знакомому. Подарок будет уместен к любому событию, ведь мороженое отлично поднимает настроение!

Мороженое "BANKET" можно купить на официальном сайте ТМ "Ласунка" или в супермаркетах вашего города. Широкий ассортимент дает возможность выбрать десерт на любой вкус. Приятных вам праздников!

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