"Бандеровец" в центре Москвы подорвал интернет

Роман Цимбалюк был удивлен и сначала не знал, что ответить. Фото: 3.bp.blogspot.com

Видео журналиста Романа Цимбалюка вызвало ажиотаж в сети. На нем мужчина в центре Москвы восклицает приветствие "Слава Украине!".

Корреспондент снял ролик случайно во время прямого включения с акции против ареста журналиста Ивана Голунова. Впоследствии Цимбалюк опубликовал видео на странице в Facebook.

"Героям слава! Это как раз тот случай, когда надо смотреть до конца", - коротко написал в посте журналист.

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Кроме того, он добавил, что был настолько удивлен услышанным, что даже не сразу догадался ответить мужчине. По словам Цимбалюка, он не ожидал такого поворота событий.

В комментариях пользователи выразили восторг от смелого поступка россиянина. Оказалось, что это - Михаил Кирцер, известный общественный активист, волонтер и постоянный участник акций протеста. На них он всегда приезжает на велосипеде и в желтом жилете.

"А велосипедист - бандеровец! Героям слава!", "В велосипедиста были киевские номера!", "Нет, был на евробляхах", "Роман, Вы там, случайно, не подкармливаете их нашим печеньем?", "Лицо Романа, когда услышал от москвича в Москве "Слава Украине!", "Только процессор подвисает от нежданчик", "Роман! На это можно смотреть вечно! "," И все же мне радостно видеть такое приветствие в Москве! "- активно пишут люди под постом Цимбалюка.

В Москве 12 июня прошел несанкционированный властями марш против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста российского информресурса "Медуза" Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотиков.