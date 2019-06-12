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среда, 12 июня 2019 23:32

В Москве прошла акция протеста: более 400 митингующих задержаны

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В Москве прошла акция протеста: более 400 митингующих задержаны
Акции протеста в Москве. Фото: Москва онлайн

В Москве 12 июня прошел несанкционированный властями марш против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста российского информресурса "Медуза" Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотиков.

Участники акции, собравшиеся в районе полудня у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре, двинулись в сторону здания Главного управления МВД России на Петровке, однако путь им преградили сотрудники полиции и Росгвардии, сообщает Радио Свобода.

По итогам дня были задержаны минимум 423 человека. Всех их развезли в отделы полиции города. Как минимум в семи из них на задержанных составили протоколы о нарушении законодательства о митингах. Активистам грозит до 15 суток ареста.

Во время разгона акции полиция применяла силу, резиновые дубинки и поливальные машины. Троим задержанным понадобилась медицинская помощь.

Среди задержанных, несмотря на имеющиеся у них редакционные удостоверения, оказались журналисты Радио Свобода, "МБХ медиа", "Новой газеты", "Коммерсанта", "Дождя", Reuters и The Village.

Также были задержаны основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и менеджер проектов фонда Руслан Шаведдинов. На Навального завели административное дело о повторном нарушении законодательства о митингах. Его оставили в отделе внутренних дел "Строгино" до утра. Политику грозит до 30 суток ареста.

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Организаторы марша за свободу Ивана Голунова за сутки до его начала пытались согласовать акцию с мэрией, но получили отказ. При этом в тот же срок мэрия согласовала другую акцию в поддержку Голунова, которая намечена на 16 июня. Её организаторы – главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев и член Совета по правам человека журналистка Екатерина Винокурова – никак не связаны с инициаторами прошедшего сегодня марша.

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Дата
12
июня

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