"Бабье лето" установило рекорд в Киеве

Отметки термометра достигли отметки 23.3 градуса тепла. Фото с открытых источников.

В субботу в Киеве "бабье лето" установило очередной температурный рекорд.

"По данным наблюдений метеостанции, после полудня 19 октября столбик термометра поднялся до + 23,3ºС, что на 2,1ºС выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году" - передают в центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

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Это уже четвертый температурный рекорд "бабьего лета" в Киеве. Оно, по данным метеорологов началось еще 12 октября.

Зимой Украину ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.