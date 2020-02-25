Языковой скандал с "1+1": полиция открыла дело против продюсера Еремеевой

Правоохранители открыли дело против продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой из-за высказываний об украинском языке.

Дело открыли из-за заявлений Еремеевой о "тональности украинского языка". Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в Facebook.

В ответе на депутатский запрос правоохранители отметили, что дело открыли 10 февраля по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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Ранее продюсер сериалов и фильмов телеканала "1+1" Елена Еремеева заявляла: "Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии".

Телеканал "1+1" комедии для осеннего сезона снял на украинском языке, а все 7 мелодрам - на русском.