Авиакатастрофа МАУ: начались переговоры о выплате компенсаций

Самолет был сбит ракетой иранских ПВО 8 января 2020 г, погибли все 176 человек на борту. Фото: irna.ir

В Киеве при участии иранской делегации начались переговоры о выплате компенсаций за сбитие Ираном украинского самолета МАУ над Тегераном.

Глава МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что этот процесс не будет легким, сообщила пресс служба ведомства.

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"Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую то, что дело наконец сдвинулось с места. Процесс не будет легким, но мы работаем на результат: достижение справедливости", - сказал Кулеба.

Украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации семьям погибших были максимальными, уверяет он.

"Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", - заявил министр.

Самолет МАУ разбился под Тегераном 8 января 2020, погибли все 176 человек, находившихся на борту. Сначала Иран назвал причиной катастрофы технической ошибки. Однако позже под давлением мировой общественности признал, что борт был сбит ракетой иранских ПВО. Катастрофа стала крупнейшей по количеству погибших за всю историю украинской авиации, первой в истории авиакомпании МАУ и вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.