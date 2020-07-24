Расшифровка "черных ящиков" подтвердила то, что самолет МАУ в Иране был сбит

Розшифровка "чорних ящиків" збитого літака МАУ у Франції підтвердила незаконне втручання в роботу пасажирського лайнера.

Бортові самописці успішно зчитані та розшифровані, повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в Twitter.

Дипломат висловив подяку міжнародним партнерам, задіяним в розшифровці самописців.

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"Стенограма підтвердила факт незаконного втручання в літак. Ми чекаємо від іранської сторони першого раунду переговорів на наступному тижні", — написав він.

Уточнюється, що розшифровку даних з двох "чорних скриньок" літака МАУ та їхній технічний аналіз фахівці провели за 4 дні.

Літак МАУ розбився під Тегераном 8 січня 2020 року, загинули всі 176 чоловік, що були на борту.

Спочатку Іран назвав причиною катастрофи технічну помилку. Однак пізніше під тиском світової громадськості визнав, що борт був збитий ракетою іранських ППО.

Катастрофа стала найбільшою за кількістю загиблих за всю історію української авіації, першої в історії авіакомпанії МАУ й увійшла в число 50 найбільших катастроф в історії авіації.