Пассажирами пропавшего "кукурузника" были командиры 4 воздушных экипажей

оссийский самолет Ан-2, который в народе называют "кукурузник", исчез с радаров на границе с Бурятией. Фото: parkflyer.ru

В России легкомоторный самолет Ан-2, который в народе называют "кукурузник", с 6 человеками на борту исчез с радаров на границе Бурятии и Иркутской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"19 июля самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", вылетевший в 20:30 по местному времени из поселка Кирен Тункинского района Республики Бурятия, не вышел на связь в установленное время. На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа и 4 пассажира", - говорится в сообщении.

О том, что пилоты перестали выходить на связь, стало известно через 6 часов после их вылета из села Кирен. Пассажирами самолета были 4 командира других воздушных экипажей.

Официальной причиной полета указанного воздушного судна называют облет территории Тункинского и Окинского районов республики Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.

Как рассказал ТАСС начальник Сибирского координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер, полет был санкционирован руководством авиакомпании. Поэтому спасателям примерно известен район поиска.

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Для поисков пропавшего Ан-2 на границу Бурятии и Иркутской области вылетели 3 воздушных судна: вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", самолет Ан-26 авиакомпании "Ираэро" и Ан-24 авиакомпании "Феникс".

Сообщается, что один из самолетов уже вернулся после безрезультатных поисков.

В Турции в ночь на 16 июля разбился самолет Службы безопасности. Борт выполнял разведывательную миссию в провинциях Хяккари и Ван вблизи границы с Ираном и Иракским Курдистаном. Самолет исчез с радаров поздно вечером 15 июля.