Пассажирами пропавшего "кукурузника" были командиры 4 воздушных экипажей

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2673
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 927
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 693
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 261
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 603
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 477
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 360
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4806
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6732
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
6
5
4
11
6
В Белоруссии на аукционе продают &quot;юридическое дело&quot; Януковича
В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича
На открытие &quot;Диснейленда&quot; тысячи людей пришли с фальшивыми приглашениями
На открытие "Диснейленда" тысячи людей пришли с фальшивыми приглашениями
Остался 2-летний сын: показали фото 26-летней украинки, которую зарезали в Польше
Остался 2-летний сын: показали фото 26-летней украинки, которую зарезали в Польше
Более 200 задержанных и автозаки на улицах: в Беларуси &quot;отлавливают&quot; митингующих
Более 200 задержанных и автозаки на улицах: в Беларуси "отлавливают" митингующих
Не хватает ягод и сыра – украинка рассказала об особенностях жизни в Африке
Не хватает ягод и сыра – украинка рассказала об особенностях жизни в Африке
Видео
Все видео
Лукашенко заявил о планах оппозиции свергнуть его власть
Лукашенко заявил о планах оппозиции свергнуть его власть
Министр обороны "поймал леща" в лицо во время учений
Министр обороны "поймал леща" в лицо во время учений
2020-й год расстраивает далее - загорелся Собор Петра и Павла
2020-й год расстраивает далее - загорелся Собор Петра и Павла
В США горел десантный корабль: видео пожара
В США горел десантный корабль: видео пожара
Митинги в Хабаровске: ОМОН готовится защищать правительство
Митинги в Хабаровске: ОМОН готовится защищать правительство
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1188
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4977
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1422
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3564
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 июля 2020
Просмотров: 585
Прорвало
– У нас новий сусід. Можеш із ним не вітатися. Усе рівно не відповість, – попереджають батьки, коли приїжджаю гостювати в село під ...
понедельник, 20 июля 2020 11:03

Пассажирами пропавшего "кукурузника" были командиры 4 воздушных экипажей

  Комментировать
Пассажирами пропавшего &quot;кукурузника&quot; были командиры 4 воздушных экипажей
оссийский самолет Ан-2, который в народе называют "кукурузник", исчез с радаров на границе с Бурятией. Фото: parkflyer.ru

В России легкомоторный самолет Ан-2, который в народе называют "кукурузник", с 6 человеками на борту исчез с радаров на границе Бурятии и Иркутской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"19 июля самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", вылетевший в 20:30 по местному времени из поселка Кирен Тункинского района Республики Бурятия, не вышел на связь в установленное время. На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа и 4 пассажира", - говорится в сообщении.

О том, что пилоты перестали выходить на связь, стало известно через 6 часов после их вылета из села Кирен. Пассажирами самолета были 4 командира других воздушных экипажей.

Официальной причиной полета указанного воздушного судна называют облет территории Тункинского и Окинского районов республики Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.

Как рассказал ТАСС начальник Сибирского координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер, полет был санкционирован руководством авиакомпании. Поэтому спасателям примерно известен район поиска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело раздавило под вертолетом: подробности и фото с места гибели депутата Госдумы

Для поисков пропавшего Ан-2 на границу Бурятии и Иркутской области вылетели 3 воздушных судна: вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", самолет Ан-26 авиакомпании "Ираэро" и Ан-24 авиакомпании "Феникс".

Сообщается, что один из самолетов уже вернулся после безрезультатных поисков.

В Турции в ночь на 16 июля разбился самолет Службы безопасности. Борт выполнял разведывательную миссию в провинциях Хяккари и Ван вблизи границы с Ираном и Иракским Курдистаном. Самолет исчез с радаров поздно вечером 15 июля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пассажирами пропавшего "кукурузника" были командиры 4 воздушных экипажей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Короля убили на пороге мечети

Студент расстрелял 12 человек в кинотеатре

Самое читаемое
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
11
 Просмотров: 14616
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
 Просмотров: 10503
Фото животных, которых &quot;природа&quot; наградила интересной внешностью
Фото животных, которых "природа" наградила интересной внешностью
9
 Просмотров: 7830
Российская фигуристка выбросилась из окна
Российская фигуристка выбросилась из окна Просмотров: 6894
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева Просмотров: 6687
Мир
Короля убили на пороге мечети
Короля убили на пороге мечети
 Просмотров: 27
Студент расстрелял 12 человек в кинотеатре
Студент расстрелял 12 человек в кинотеатре
 Просмотров: 252
Бывшего главу Укравтодора задержали за коррупцию в Польше
Бывшего главу Укравтодора задержали за коррупцию в Польше Просмотров: 540
Лукашенко заявил о планах оппозиции свергнуть его власть
Лукашенко заявил о планах оппозиции свергнуть его власть
 Просмотров: 423
В Сирии взорвался автомобиль, который был начинен взрывчаткой: пятеро погибли, 85 получили ранения
В Сирии взорвался автомобиль, который был начинен взрывчаткой: пятеро погибли, 85 получили ранения Просмотров: 153
Больше всего комментируют
6
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
3
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
1
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
1
В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича
Голосов: 69
Голосование Останется ли Алексей Михайличенко главным тренером киевского "Динамо" после окончания сезона?
  • 1) да, Суркіс прикажет ему готовить команду к квалификации Лиги чемпионов
  • 2) нет, тренер убедит президента клуба и вернётся в кресло спортивного директора
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua