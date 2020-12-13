Аваков поставил Зеленскому вилку на растяжке, - уходящая неделя в цитатах

Я не вижу ни в формате "Минского процесса", ни в формате "Нормандского процесса", ни, тем более, в так называемом коммюнике никаких признаков нашей победы. А вот желание балансировать и идти на уступки я вижу

Виталий Кулик, политолог. 9 декабря год назад 6-й президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами стран "нормандского формата" в Париже. После объявили о результатах переговоров. Подписали коммюнике. "Со временем Зеленскому придется принимать решение. Надеюсь, что у президента найдутся аргументы, чтобы не пойти на уступки Владимиру Путину. В каждом таком формате мы берем на себя новые обязательства, но при этом не требуем с РФ исполнение ее обязательств", - говорит Кулик.

У нас закончились медицинские работники. Все живые люди и не могут работать сутками. А заменить их некем. Знаю ряд инфекционных отделений, работающих на пол силы, потому что только 1 врач и 2 медсестры. Так всем не помогут. Они не роботы

Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю. "Новогодний карантин не имеет отношения к эпидемиологии. Никакие меры, которые внедряло наше правительство, не оправдались. Еще один локдаун будет бессмысленным", считает Александрин.

Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Во время локдауна транспорт будет курсировать с ограничениями по количеству сидячих мест. Границы страны не закрывают. Также будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви.

Непереносимость сочетания белого с красным, в котором белорусской власти везде и во всем мерещится "право протеста", уже дошло до рекомендаций кондитерам не делать бело-красное желе

Алексей Паныч, философ. В белорусском противостоянии государства и общества, перешедшее в стадию позиционной войны символов, особый интерес вызывает идиосинкразия власти на сочетание красного и белого - цветов государственного флага Беларуси 1918-1919 и 1991-1995 годов.

Вывешивание бело-красно-белых флагов приравняли к пикетам и объявили вне закона.

Автор: NEXTA Live 15 декабря в Октябрьском районном суде Минска пройдёт разбирательство по делу пенсионерки Елизаветы Белой — чемпионки и рекордсменки БССР и СССР по пулевой стрельбе. Бабушку обвиняют в том, что она повесила бело-красно-белый флаг на балконе своей квартиры

Международная организация "Репортеры без границ" назвала Беларусь самой опасной страной для журналистов в Европе.

Американский самолет - это всегда американский самолет. В них всегда лучшее оборудование. Да, он будет дорогой. Но мы для начала можем взять "поношенные" - секонд хенд. Все равно, пока будем этот самолет осваивать, несколько разобьем

Валерий Романенко, авиационный эксперт. Контракт на строительство трех новых самолетов Ан-178 планируют уже в этом году подписать Министерство обороны и ГП "Антонов", заявил в начале декабря вицепремьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. "Если говорить о трех самолетах, Украине дешевле будет приобрести у США, чем запустить самолеты Ан-178 в серийное производство", - считает Романенко.

Мы должны забыть о противостоянии мэра и президента. Я горячий человек, но искренний. Я всегда бок о бок с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, хотел бы извиниться официально. Сказать, что наша задача - совместно работать на Украину

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко извинился перед президентом Владимиром Зеленским. 20 мая на пресс конференции президент назвал мэра Черкасс "бандитом". В конце апреля городские власти Черкасс смягчила карантин для предпринимателей города, хотя в Украине такие послабления были запланированы на 11 мая. Также Зеленский заявил, что Бондаренко имеет 19 уголовных производств. 27 мая мэр подал в суд на президента за его высказывания. Суд проиграл, но победил на выборах мэра. Во 2-м туре за него проголосовали 54,33% избирателей.

Или это абсолютная некомпетентность, или это было сделано специально, или это казус исполнителей на среднем уровне. Но дело сфабриковали. Таким образом Аваков поставил Зеленскому вилку на растяжке.

Роман Синицын, волонтер. 12 декабря прошел год со дня ареста военного и музыканта 49-летнего Андрея Антоненко. Его детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар обвинили в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го. Яна была домашним арестом, Юлия провела 8 месяцев в изоляторе, а с конца августа находится дома, на ее ногу одели контролирующий передвижения браслет. Андрей - все время за решеткой. 10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил меры всем трем.

Автор: Oleksandr Arhat Андрей Антоненко на заседании Шевченковского райсуда Киева 10 декабря 2020 года

Впервые мы сделали для детей что-то. Всегда взрослые люди соревновались своими вкусами, как сделать интересную главную елку - и делали ее в электронике. Все забыли классику, традиции: на елке всегда были лесные герои, шишки, желуди, грибочки

Игорь Добруцкий, основатель проекту Folk Ukraine, которая выступает организатором нынешнего праздничного городка в центре столицы. Критику в соцсетях в адрес шляпы, елки и новогоднего городка в целом руководитель Folk Ukraine объясняет напряжением в обществе, обусловленным пандемией. Мол, украинцы сейчас находятся в напряжении из-за экономических вызовов и безработицы. И для многих единственная возможность справиться со стрессом - это сбросить негатив в сети. Однако в воскресенье, 13 декабря, золотую шляпу демонтировали - вместо нее на елке появится восьмиконечная звезда.