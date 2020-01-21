Аудиты Счетной палаты: кого проверят в этом году

В общем Счетная палата проведет более 80 аудитов. Фото: unn.com.ua

В 2020 году проверки ждут Верховную Раду Украины, Центральную избирательную комиссию, Кабинет министров, Совет нацбезопасности и обороны, Конституционный суд, Укрзализныцю, Укрпочту, Службу внешней разведки и тому подобное. В общем Счетная палата проведет более 80 аудитов.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"В 2020 году Счетная палата займется тяжеловесами. Сегодня едва ли не перед каждым гражданином Украины возникает вопрос, насколько эффективно органы власти используют бюджетные средства как на свои нужды, так и на реализацию реформ. Мы должны быть уверены, что результат будет должным", - сказал Пацкан.

Также проведут аудит относительно эффективности использования средств госбюджета, выделенных на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС; аудит эффективности управления государственной собственностью в нефтегазовом комплексе; использования средств на развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украинско-польской и украинско-венгерской границе.

Палата проверит и то, как используются бюджетные средства, предусмотренные Минобороны на закупку, разработку и модернизацию вооружения и военной техники.

Проверят еще Антимонопольный комитет, Нацполицию, Пенсионный фонд и Фонд госимущества.

Ранее в Счетной палате рассказывали, что средства неэффективно используют Министерство инфраструктуры, Министерство здравоохранения, Генеральная прокуратура и Госслужба по делам ветеранов.