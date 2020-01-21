Аудиты Счетной палаты: кого проверят в этом году

 
Ексклюзивы
1/5
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 954
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 801
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 585
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3546
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 909
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1539
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 864
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 666
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 9081
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 414
Фото
Все фото
6
4
10
13
17
Украинка выставила на аукцион свою девственность
Украинка выставила на аукцион свою девственность
СБУ задержала обвиняемого по делу Гандзюк
СБУ задержала обвиняемого по делу Гандзюк
Ныряли в воду и готовили кулеш: львовские десантники праздновали Крещение
Ныряли в воду и готовили кулеш: львовские десантники праздновали Крещение
Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
Как празднуют Крещение украинские военные на Донбассе
Как празднуют Крещение украинские военные на Донбассе
Видео
Все видео
Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины
Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1143
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1530
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2952
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2097
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 558
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
вторник, 21 января 2020 16:03

Аудиты Счетной палаты: кого проверят в этом году

  Комментировать
Аудиты Счетной палаты: кого проверят в этом году
В общем Счетная палата проведет более 80 аудитов. Фото: unn.com.ua

В 2020 году проверки ждут Верховную Раду Украины, Центральную избирательную комиссию, Кабинет министров, Совет нацбезопасности и обороны, Конституционный суд, Укрзализныцю, Укрпочту, Службу внешней разведки и тому подобное. В общем Счетная палата проведет более 80 аудитов.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"В 2020 году Счетная палата займется тяжеловесами. Сегодня едва ли не перед каждым гражданином Украины возникает вопрос, насколько эффективно органы власти используют бюджетные средства как на свои нужды, так и на реализацию реформ. Мы должны быть уверены, что результат будет должным", - сказал Пацкан.

Также проведут аудит относительно эффективности использования средств госбюджета, выделенных на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС; аудит эффективности управления государственной собственностью в нефтегазовом комплексе; использования средств на развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украинско-польской и украинско-венгерской границе.

Палата проверит и то, как используются бюджетные средства, предусмотренные Минобороны на закупку, разработку и модернизацию вооружения и военной техники.

Проверят еще Антимонопольный комитет, Нацполицию, Пенсионный фонд и Фонд госимущества.

Ранее в Счетной палате рассказывали, что средства неэффективно используют Министерство инфраструктуры, Министерство здравоохранения, Генеральная прокуратура и Госслужба по делам ветеранов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аудиты Счетной палаты: кого проверят в этом году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Олекса Гирнык сжег себя в знак протеста против русификации Украины

Самое читаемое
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
7
 1 Просмотров: 22887
Гороскоп на неделю: когда начнется настоящий год Крысы
Гороскоп на неделю: когда начнется настоящий год Крысы
 Просмотров: 15003
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
15
 Просмотров: 14465
Обмен валюты по-новому: что изменится в апреле 2020-го
Обмен валюты по-новому: что изменится в апреле 2020-го Просмотров: 11646
Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
6
 Просмотров: 11628
Общество
Когда в Украине заработает классический суд присяжных
Когда в Украине заработает классический суд присяжных Просмотров: 63
Иран попросил о помощи с черными ящиками США и Францию
Иран попросил о помощи с черными ящиками США и Францию Просмотров: 198
Фильм Сенцова "Номера" покажут на международном фестивале в Берлине
Фильм Сенцова "Номера" покажут на международном фестивале в Берлине Просмотров: 90
НБУ отсудил у Коломойского недвижимость на миллионы гривен
НБУ отсудил у Коломойского недвижимость на миллионы гривен 1 Просмотров: 333
Почта посвятила марку киборгам
Почта посвятила марку киборгам Просмотров: 153
Больше всего комментируют
5
Это были две ракеты Tor-M1: Иран обнародовал отчет об авиакатастрофе
4
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
4
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
3
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
3
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
Голосов: 48333
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua