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среда, 29 мая 2019 16:21

Кто неэффективно использует государственные деньги

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Кто неэффективно использует государственные деньги
Счетная палата за прошлый год выявила нарушений бюджетного законодательства на 17 млрд грн. Фото: Цензор.НЕТ

Государственные средства неэффективно использует Министерство инфраструктуры, Министерство здравоохранения, Генеральная прокуратура и Госслужба по делам ветеранов.

"В прошлом году проверили 598 объектов, аудиты охватили почти 305 миллиардов гривен. Обнаружили нарушения на 17 миллиардов гривен. Это нарушение бюджетного законодательства, неэффективное использование бюджетных средств, имущества, средств международных организаций, недостатки при планировании, администрировании доходной части бюджета", - заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает УНН.

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По его словам, в прошлом году Министерство инфраструктуры неэффективно использовало почти 55% бюджетных средств. МЗ - 42%, Генпрокуратура - 37%, Госслужба по делам ветеранов войны и участников АТО - 16%.

В январе-апреле 2019-го в госбюджет Украины поступило 322,566 млрд грн доходов. Это на 16,125 млрд грн меньше, чем планировали. В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы выросли на 49,718 млрд грн.

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