Атмосферный фронт принесет дожди и ослабит жару

Пятница в Украине снова будет жаркой. В течение дня температура будет держаться в пределах +30...36°С.

На крайнем юге островками будет +27...30°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Какие-то существенные дожди завтра маловероятны, только в южной части и на западе есть шансы локальных коротких осадков. Однако уже поздним вечером 25 июня в западных областях может полить и погреметь посерьезнее - с запада Европы подойдет атмосферный фронт. А пока внимательно изучаем форму морской звезды - так комфортнее всего лежать на полу при такой синоптической ситуации", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

В Киеве завтра снова жара. Днем ожидается +32...35°С. Без осадков. Ветер юго-восточный, небольшой или умеренный.

Выходными в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы. Также ослабнет жара, которая коснется в субботу западных областей, а в воскресенье - севера. В понедельник температура воздуха будет +25...29°С, а на востоке столбики термометров покажут +28...31°С.

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24 июня температура по всей стране преодолеет отметку +30°С. Только в Крыму может пройти небольшой дождь. Небольшие осадки ожидаются также в Запорожской области, а в Херсоне пройдет гроза.