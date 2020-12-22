Атмосферные фронты принесут в Украину дожди с мокрым снегом

Температура воздуха в Киеве ночью -1...4°С. Фото: pixabay.com

Атмосферные фронты принесут в Украину снег, налипание мокрого снега и дожди.

Осадки завтра наиболее вероятны в западных и северных областях, а также в части юга и центра, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

До восточной части, а также до Днепропетровщины, Полтавщины, Запорожья и Крыма, фронты не дойдут, там без существенных осадков.

Температура воздуха в среду ожидается на западе днем +3...7°С, в восточных областях еще морозно, в течение дня холоднее, -1...4°С. Ночью на востоке -5...9°С. В большинстве областей в течение дня потеплеет до +2...-2°С. Порывистый ветер.

В столице 23 декабря фронты организуют погоду сначала со снегом, который позже будет переходить в мокрый и, возможно, дождь.

Температура воздуха в Киеве ночью -1...4°С, завтра днем потеплеет до 0°С.

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