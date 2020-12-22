Сатурн и Юпитер сделают для многих подарок на этой неделе - астролог

Сближение Сатурна и Юпитера по-разному повлияет на людей на этой неделе. Астролог Рената Раевская дала точный прогноз для людей, рожденных в разное время. В списках нужно найти дату рождения и прочесть важные события на эту неделю.
"Юпитер поможет преуспеть в финансах людям, родившимся в такие отрезки времени:
18.01 - 20.01
18.03 - 22.04
17.05 - 21.05
20.07 - 25.07
21.10 - 25.12
Если вы активно заняты своей жизнью, а не просто ждёте, что судьба постучит в дверь, у вас возможна смена статуса (брак, развод, родительская жизнь, новая должность, смена работы) Сейчас, и до Нового года для вас лучшее время. Используйте возможности и удачу.
Сатурн наведёт свои порядки для людей, родившихся:
19.01 - 22.02
19.03 - 20.04
18.04 - 21.04
20.05 - 21.06
01.07 - 30.07
21.09 - 24.09
12.11 - 25.11
Заставит вас задуматься о жизни. Вы начнёте экономить время, избавляться от лишнего, от пагубных привычек и от токсичных отношений.
Уран подтолкнёт к новым идеям:
27.01 - 30.01
24.02 - 25.02
22.06 - 30.06
29.07 - 31.07
29.08 - 30.08
30.10 - 01.11
Как раз в тот момент, когда вы решите изменить жизнь, вам судьба сделает такой приятный подарок.
Марс добавит остроты:
07.01 - 18.01
18.04 - 13.05
10.07 - 15.07
Сейчас у вас может быть повышенная раздражительность, гормональные изменения. Выпускайте излишнюю энергию, чтобы не расстроиться со всеми.
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Венера полюбила:
12.11 -19.11
У вас будет гармония с собой и своим телом. Хорошее время для того, чтобы побаловать себя и похудеть", - говорит Рената Раевская.
Ночью 21 декабря впервые за 400 лет 5-я и 6-я планеты Солнечной системы - Юпитер и Сатурн - сойдутся максимально близко. Сближение продлится 5 дней.
Его смогут увидеть практически все жители Земли ночью. Заметить можно даже без оборудования на юго-западе неба, хотя телескоп позволит разглядеть явление более ярко. Лучшее зрелище будет видно на экваторе, сообщает издание National Geographic.
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