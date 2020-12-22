Сатурн и Юпитер сделают для многих подарок на этой неделе - астролог

 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 477
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 360
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2439
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2016
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1836
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 648
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
14
5
4
5
13
Украинец стал лучшим свадебным фотографом мира: удивительные фотоистории
Украинец стал лучшим свадебным фотографом мира: удивительные фотоистории
Ботаники нашли самую отвратительную орхидею в мире
Ботаники нашли самую отвратительную орхидею в мире
Под Аркой дружбы народов сводят гигантский сноупарк для зимнего спорта
Под Аркой дружбы народов сводят гигантский сноупарк для зимнего спорта
Кенгуру способны общаться с людьми не хуже собак
Кенгуру способны общаться с людьми не хуже собак
Собрали лучшие фотографии погодных явлений 2020 года
Собрали лучшие фотографии погодных явлений 2020 года
Видео
Все видео
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
В Киеве заметили динозавра на коньках
В Киеве заметили динозавра на коньках
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Спасатели несколько часов вырезали лед, в который вмерзли 40 животных
Спасатели несколько часов вырезали лед, в который вмерзли 40 животных
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Интервью
1/5
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 207
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1161
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1818
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 900
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 333
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 882
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
вторник, 22 декабря 2020 10:31

Сатурн и Юпитер сделают для многих подарок на этой неделе - астролог

  Комментировать
  "На этой неделе хорошее время для того, чтобы побаловать себя и похудеть", - говорит Рената Раевская
"На этой неделе хорошее время для того, чтобы побаловать себя и похудеть", - говорит Рената Раевская

Сближение Сатурна и Юпитера по-разному повлияет на людей на этой неделе. Астролог Рената Раевская дала точный прогноз для людей, рожденных в разное время. В списках нужно найти дату рождения и прочесть важные события на эту неделю.

"Юпитер поможет преуспеть в финансах людям, родившимся в такие отрезки времени:

18.01 - 20.01
18.03 - 22.04
17.05 - 21.05
20.07 - 25.07
21.10 - 25.12

Если вы активно заняты своей жизнью, а не просто ждёте, что судьба постучит в дверь, у вас возможна смена статуса (брак, развод, родительская жизнь, новая должность, смена работы) Сейчас, и до Нового года для вас лучшее время. Используйте возможности и удачу.

Сатурн наведёт свои порядки для людей, родившихся:

19.01 - 22.02
19.03 - 20.04
18.04 - 21.04
20.05 - 21.06
01.07 - 30.07
21.09 - 24.09
12.11 - 25.11

Заставит вас задуматься о жизни. Вы начнёте экономить время, избавляться от лишнего, от пагубных привычек и от токсичных отношений.

Уран подтолкнёт к новым идеям:

27.01 - 30.01
24.02 - 25.02
22.06 - 30.06
29.07 - 31.07
29.08 - 30.08
30.10 - 01.11

Как раз в тот момент, когда вы решите изменить жизнь, вам судьба сделает такой приятный подарок.

Марс добавит остроты:

07.01 - 18.01
18.04 - 13.05
10.07 - 15.07

Сейчас у вас может быть повышенная раздражительность, гормональные изменения. Выпускайте излишнюю энергию, чтобы не расстроиться со всеми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вифлеемская звезда" засияла над Землей

Венера полюбила:

12.11 -19.11

У вас будет гармония с собой и своим телом. Хорошее время для того, чтобы побаловать себя и похудеть", - говорит Рената Раевская.

Ночью 21 декабря впервые за 400 лет 5-я и 6-я планеты Солнечной системы - Юпитер и Сатурн - сойдутся максимально близко. Сближение продлится 5 дней.

Его смогут увидеть практически все жители Земли ночью. Заметить можно даже без оборудования на юго-западе неба, хотя телескоп позволит разглядеть явление более ярко. Лучшее зрелище будет видно на экваторе, сообщает издание National Geographic.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сатурн и Юпитер сделают для многих подарок на этой неделе - астролог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодово-ягодных культур в Украине

Изнасиловал, порезал и задушил: маньяк убил второклассницу

Ученый сделал мировое открытие случайно

Диктатора казнили вместе с женой

В неволе родилась первая горилла

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 32887
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 22088
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 11538
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 7677
40-летняя певица показала поклонникам грудь
40-летняя певица показала поклонникам грудь
4
 Просмотров: 6129
Интересно
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
 Просмотров: 324
"Вифлеемская звезда" засияла над Землей
"Вифлеемская звезда" засияла над Землей Просмотров: 1287
Украинец стал лучшим свадебным фотографом мира: удивительные фотоистории
Украинец стал лучшим свадебным фотографом мира: удивительные фотоистории
14
 Просмотров: 4293
Ботаники нашли самую отвратительную орхидею в мире
Ботаники нашли самую отвратительную орхидею в мире
5
 Просмотров: 855
В самую длинную ночь года люди смогут увидеть уникальное космическое явление
В самую длинную ночь года люди смогут увидеть уникальное космическое явление Просмотров: 1908
Больше всего комментируют
12
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги
2
Трампу устроят виртуальную инаугурацию параллельно с Байденом
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
Голосов: 49
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть