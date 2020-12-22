Сатурн и Юпитер сделают для многих подарок на этой неделе - астролог

"На этой неделе хорошее время для того, чтобы побаловать себя и похудеть", - говорит Рената Раевская

Сближение Сатурна и Юпитера по-разному повлияет на людей на этой неделе. Астролог Рената Раевская дала точный прогноз для людей, рожденных в разное время. В списках нужно найти дату рождения и прочесть важные события на эту неделю.

"Юпитер поможет преуспеть в финансах людям, родившимся в такие отрезки времени:

18.01 - 20.01

18.03 - 22.04

17.05 - 21.05

20.07 - 25.07

21.10 - 25.12

Если вы активно заняты своей жизнью, а не просто ждёте, что судьба постучит в дверь, у вас возможна смена статуса (брак, развод, родительская жизнь, новая должность, смена работы) Сейчас, и до Нового года для вас лучшее время. Используйте возможности и удачу.

Сатурн наведёт свои порядки для людей, родившихся:

19.01 - 22.02

19.03 - 20.04

18.04 - 21.04

20.05 - 21.06

01.07 - 30.07

21.09 - 24.09

12.11 - 25.11

Заставит вас задуматься о жизни. Вы начнёте экономить время, избавляться от лишнего, от пагубных привычек и от токсичных отношений.

Уран подтолкнёт к новым идеям:

27.01 - 30.01

24.02 - 25.02

22.06 - 30.06

29.07 - 31.07

29.08 - 30.08

30.10 - 01.11

Как раз в тот момент, когда вы решите изменить жизнь, вам судьба сделает такой приятный подарок.

Марс добавит остроты:

07.01 - 18.01

18.04 - 13.05

10.07 - 15.07

Сейчас у вас может быть повышенная раздражительность, гормональные изменения. Выпускайте излишнюю энергию, чтобы не расстроиться со всеми.

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Венера полюбила:

12.11 -19.11

У вас будет гармония с собой и своим телом. Хорошее время для того, чтобы побаловать себя и похудеть", - говорит Рената Раевская.

Ночью 21 декабря впервые за 400 лет 5-я и 6-я планеты Солнечной системы - Юпитер и Сатурн - сойдутся максимально близко. Сближение продлится 5 дней. Его смогут увидеть практически все жители Земли ночью. Заметить можно даже без оборудования на юго-западе неба, хотя телескоп позволит разглядеть явление более ярко. Лучшее зрелище будет видно на экваторе, сообщает издание National Geographic.