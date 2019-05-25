Астролог рассказала, что ожидать от понедельника

Доверяйте своей интуиции. В этот день она не подведет. Фото: progolovne.in.ua

В понедельник 27 мае следует идти в парикмахерскую. Прическа подойдет. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Поход в парикмахерскую будет удачным. Работой мастера останетесь довольны, - говорит Максимова. - Доверяйте своей интуиции. В этот день она не подведет. Не избегайте сложных задач. Их сумеете решить быстро и эффективно".

Удачное время для презентации творческих проектов.

"Занимайтесь художественным творчеством. Рисуйте, фотографируйте, продумывайте новый дизайн помещений. Оставайтесь собранными. Чаще будут случаться ошибки в расчетах", - предостерегает астролог.

Читайте полный прогноз астролога на понедельник 27 мая.

Овен

Придется отстаивать свои материальные интересы. Внимательно наблюдайте за изменениями на рынке. Сегодняшняя ссора с любимыми может стать последней. Контролируйте себя. Потерять легче, чем найти.

Телец

Сведите к минимуму денежные операции. Финансовый риск может обанкротить. Не обращайтесь к услугам сервисных служб. Выбросите деньги на ветер. Забудьте о мелких недостатках своих партнеров. Начните борьбу с лишним весом.

Близнецы

Не задерживайте у себя крупных сумм. Деньги должны работать. Поиски новых финансовых партнеров не дадут положительного результата. Не увлекайтесь перепиской с дальними незнакомцами. Ваше счастье совсем близко.

Рак

Берегите от повреждения свои вещи. Не подвергайте себя на штрафные санкции. Ваш карман может пострадать от собственной небрежности. Партнеры не будут требовать от вас самопожертвования. Больше времени посвятите собственным делам. Могут беспокоить головные боли.

Лев

Денег хватает только на необходимое. Подождите с большими покупками. Качество купленных вещей не будет удовлетворять вас.

Дева

Заметных финансовых ограничений вы не почувствуете. Позвольте себе отдохнуть от сверхурочной работы. Проблемы партнеров вам покажутся пустяковыми. Будьте более чувствительными. Они ждут вашу поддержку.

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Весы

Удовлетворить свои потребности полностью вы не сможете. Не хватит денег. К тому же возрастут расходы на нужды детей. Любимые будут в хорошем настроении. Не задерживайтесь на работе допоздна.

Скорпион

Размер прибыли не оправдает ваших надежд. Смотрите список запланированных покупок. Придется его существенно сократить. Рискуете стать героем сплетен.

Стрелец

Переход на новое место работы не приведет к повышению заработков. Имейте запас денег для срочного ремонта. Случайности в этот день не будет. Воспринимайте стечение обстоятельств как подарок судьбы. Приближаются кардинальные перемены в личной жизни.

Козерог

Выставлять на продажу свои вещи не следует. Уделите больше внимания старшим членам семьи. Воздержитесь от желания поспорить с ними. Прислушайтесь к их советам.

Водолей

Финансовые расчеты могут оказаться неверными. Принимать быстрые решения опасно. Как и демонстрировать милым свою независимость. Не лишайте себя радости чувствовать заботу любимых.

Рыбы

Заработки растут. Вам будет везти. Но не в азартных играх. Провести вечер с любимыми вряд ли удастся. Звоните им чаще.

На этой неделе не стоит уходить от избранников, искать себе пару в интернете или отправляться в дальние командировки.