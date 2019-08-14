Астролог назвала знаки, которым следует ожидать изменений в личной жизни

Любовь придет в жизнь Львов, Рыб и Весов. Фото: stb.ua

16 августа не хвастайтесь своими достижениями. Попадете в неловкое положение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не показывайте людям только начатые дела, - говорит астролог. - Они могут так и остаться незавершенными. Осуществлению ваших задумок может препятствовать чрезмерная поспешность. Сумейте оставаться последовательными в поступках и словах. Не распыляйте свое внимание. Цените не оригинальность идеи, а ее практичность. Полагайтесь на свою интуицию. Любовь придет в жизнь Львов, Рыб и Весов, изменений в личной жизни стоит ждать Овнам и Стрельцам".

Овен

Общение с партнерами перестает быть интересным для вас. Вы не считаете существующие отношения перспективными. Дайте себе время на размышления.

Телец

Поддержание гармоничной атмосферы в семье является тяжелой повседневной работой. Помните об этом. Не ожидайте подарков от судьбы. Радуйтесь плодам своих усилий.

Близнецы

Окунитесь в интересующие вас дела. Ограничьте внешние контакты. Спокойного разговора не получится. Собеседники будут слишком возбуждены.

Рак

Новые знакомые не будут реагировать на знаки вашего внимания. В этот день найти свою половинку не удастся.

Лев

Ваши представления о достоинствах новых знакомых не соответствуют действительности. Подождите с откровенными разговорами. Не провоцируйте интимных отношений.

Дева

Позаботьтесь о поддержании хорошего настроения. Не позволяйте мелким неприятностям испортить ваш романтический вечер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем дешевый доллар угрожает Украине

Весы

Любимые будут тяжелыми на подъем. Не уговаривайте их выйти на прогулку. Проведите тихий вечер дома за приятным разговором. Это укрепит ваши отношения.

Скорпион

Назначенные встречи будут переноситься. Реагируйте на это спокойно. Судьба будет отводить вас от нежелательных контактов.

Стрелец

Не предлагает дружбу влюбленным в вас партнерам. Вы обидите чувства человека. Нежелательные отношения лучше прекратить.

Козерог

Оставьте отчаянные попытки улучшить отношения с любимыми. На некоторое время вы остаетесь вне их внимания. Не огорчайтесь. Проведите вечер с друзьями.

Водолей

Часто будут возникать мелкие недоразумения во время общения с любимыми. Договориться помешает разница во взглядах на проблемные вопросы.

Рыбы

Любимые могут проявлять чрезмерную откровенность во время разговоров. Храните их тайны. Будьте для них надежными друзьями.

Неделя с 12 по 18 августа принесет немало впечатлений. В пятницу поступит солидная сумма. В выходные отложите работу и насладитесь отдыхом.