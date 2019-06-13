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пятница, 14 июня 2019 07:00

Астролог дала точный прогноз на 14 июня

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Астролог дала точный прогноз на 14 июня
Могут обострятся конфликты между свекровями и невестками. Женщинам разных поколений непросто будет понять друг друга в этот день. Фото: vestnik.in.ua

Желание достичь справедливости будет толкать людей к активным действиям. 14 июня стоит присматриваться к своему окружению. Увидите, кто есть кто на самом деле. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не переносите дух борьбы в свои дома. Часто неуместно ставить вопрос о справедливости в семейном кругу. Могут обострятся конфликты между свекровями и невестками. Женщинам разных поколений непросто будет понять друг друга в этот день", - говорит Максимова.

По прогнозу астролога, повышается риск пищевых отравлений.

"Следите за качеством продуктов. Следуйте советам врача по применению фармпрепаратов. Чаще будут случаться побочные эффекты от лекарств", - говорит астролог.

Овен

Определенные финансовые ограничения заставят вас экономить. Не стоит щедро разбрасывать деньги по магазинам. Воздержитесь от полемики с родителями любимых. Вы можете нажить себе врагов.

Телец

Ваши избранники будут находиться в хорошем настроении. Поддержите их. Можно утром поговорить о чем-то приятном. Активизируйте кровообращение. Дайте телу возможность много двигаться. Не избегайте физической работы.

Близнецы

Для осуществления денежных операций лучше подойдет вторая половина дня. Покупать предметы для оформления интерьера не следует. Удаленность в отношениях отразится и на интимной стороне жизни. Вашей паре следует отдохнуть. Отправьтесь вдвоем в небольшое путешествие.

Рак

Сохранить сбережения нетронутыми не удастся. Не одалживайте знакомым свои вещи. Сложно будет вернуть их обратно. Положительных изменений в личной жизни не предвидится. Не утяжеляет положения мелочными претензиями.

Лев

Размер выручки не возрастет. Одно за другим могут возникать недоразумения с деньгами. Проверяйте собственноручно все расчеты. Никто не застрахован от ошибок. Но смелость их признать имеют не все. Найдите в себе силы извиниться перед близкими. Атмосфера дома изменится.

Дева

День напрасно потраченных усилий. Искать дополнительные источники доходов не стоит. Не допускайте хаотических расходов. Контролируйте движение денег. Окружающие будут негативно влиять на ваши отношения с партнерами. Не прислушивайтесь к сплетням.

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Весы

Воздержитесь от приобретения товаров в кредит. Ваши действия будут неверно расценены любимыми. Не спешите оправдываться. Позвольте милым понять свою ошибку.

Скорпион

Все деньги пойдут на хозяйственные нужды. Пополнение кармане не ожидается. Могут быть убытки из-за небрежного отношения к своим вещам. Слишком тесное общение с интересным для вас человеком не понравится любимым. Они будут чувствовать себя забытыми.

Стрелец

Самостоятельно обеспечить необходимый размер прибыли не удастся. Работа в команде принесет лучший заработок. Утром будьте нежными и любезными с любимыми. Они отблагодарят вас за хорошее настроение перед рабочим днем.

Козерог

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых проектов. Время зарабатывать, а не тратить. Купленные в этот день вещи – недолговечны. Будьте мудрыми. Не критикуйте действия своих партнеров. Помогите им справиться с хозяйственными обязанностями.

Водолей

Размер прибыли будет меньше ожидаемого. Выясните причины такого снижения. Это может быть ошибка. Не покупайте драгоценностей. Устройте пикник на природе для всей семьи. Романтическая атмосфера будет способствовать приятной беседе.

Рыбы

Выбирайте безналичную форму расчета. Материально поддержите старших членов семьи. С любимыми не сложится диалог. Могут беспокоить тревожные сны.

Почему на этой неделе лучше не покупать авто и остерегаться ссор с женщинами, читайте в прогнозе астролога на 10-16 июня.

Автор: Gazeta.ua
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