Армия РФ проводит учения с бомбардировщиками у границ Украины

В военных учениях примут участие более 20 авиационных экипажей. Фото: pixabay.com

Россия начала тактические учения в Воронежской области, в которых задействует бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики МиГ-31БМ.

В ходе учений экипажи бомбардировщиков под прикрытием истребителей-перехватчиков Миг-31БМ поднимутся в небо с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях, сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на Западный военный округ РФ.

Во время маневров экипажи бомбардировщиков нанесут ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне Западного военного округа.

В военных учениях примут участие более 20 авиационных экипажей. Они якобы должны провести разведку и поразить наземные цели – укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника.

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