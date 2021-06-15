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вторник, 15 июня 2021 14:44

Армия РФ проводит учения с бомбардировщиками у границ Украины

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Армия РФ проводит учения с бомбардировщиками у границ Украины
В военных учениях примут участие более 20 авиационных экипажей. Фото: pixabay.com

Россия начала тактические учения в Воронежской области, в которых задействует бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики МиГ-31БМ.

В ходе учений экипажи бомбардировщиков под прикрытием истребителей-перехватчиков Миг-31БМ поднимутся в небо с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях, сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на Западный военный округ РФ.

Во время маневров экипажи бомбардировщиков нанесут ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне Западного военного округа.

В военных учениях примут участие более 20 авиационных экипажей. Они якобы должны провести разведку и поразить наземные цели – укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника.

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В марте главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщал, что из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге.

Россия стягивала в оккупированный Крым эшелоны с военной техникой. В то же время в РФ объясняют, что их армия передвигается на территории страны теми маршрутами, которыми считает нужным. Войска будут находиться возле украинских границ до тех пор, пока решит руководство страны, заявил прессекретар президента РФ Дмитрий Песков. НАТО заявило о поддержке Украины и призвал Россию прекратить военное наращивание.

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